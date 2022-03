塞滿陣亡俄兵！「連夜運屍」驚悚畫面曝　整排救護車開過白俄街頭

▲ 救護車塗上白色V字。(圖/翻攝自Twitter)

記者陳宛貞/綜合外電報導

烏克蘭宣稱,俄羅斯截至18日已經損失1.4萬名士兵,更傳出白俄羅斯靠近邊境的醫院停屍間被陣亡俄兵塞滿,多達2500具遺體連夜被運回俄國。外媒公開一段畫面,只見一輛輛軍用救護車開過白俄街頭,載滿戰死的俄國士兵,疑似為避免引起注意,選擇在夜深後運回俄國。

There are so many dead & wounded Russian soldiers in Homel region, Belarus, that they've started loading corpses on trains at night "so as not to attract attention." 2,500 KIA sent back to Russia, hospital staff say. That's 5x the official number https://t.co/hhuiJG5j2C pic.twitter.com/SKeX5oaEPh