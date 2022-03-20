塞滿陣亡俄兵！「連夜運屍」驚悚畫面曝　整排救護車開過白俄街頭

▲ 救護車塗上白色V字。（圖／翻攝自Twitter）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭宣稱，俄羅斯截至18日已經損失1.4萬名士兵，更傳出白俄羅斯靠近邊境的醫院停屍間被陣亡俄兵塞滿，多達2500具遺體連夜被運回俄國。外媒公開一段畫面，只見一輛輛軍用救護車開過白俄街頭，載滿戰死的俄國士兵，疑似為避免引起注意，選擇在夜深後運回俄國。

There are so many dead & wounded Russian soldiers in Homel region, Belarus, that they've started loading corpses on trains at night "so as not to attract attention." 2,500 KIA sent back to Russia, hospital staff say. That's 5x the official number https://t.co/hhuiJG5j2C pic.twitter.com/SKeX5oaEPh — Alec Luhn (@ASLuhn) March 19, 2022

自由歐洲電台/自由電台（RFE/RL）18日公布一段3月稍早拍攝的影片，可見一排噴上大大白色「V」字的軍用救護車開過白俄東南部城市戈梅利（Homel）街頭，短短20秒過程中就有至少6輛，窗戶都拉起白布。而戈梅利一家醫院員工透露，截至13日已有2500具俄兵遺體以火車或飛機從白俄運回俄羅斯。

烏軍統計，俄國2月底入侵以來已有1萬4200名士兵喪命。美國情報機構則估計，俄軍死亡人數約7000人。但俄國國防部表示，陣亡士兵不到500人。

▲ 為避人耳目，救護車連夜運屍。（圖／翻攝自Twitter）

然而，戈梅利醫護人員披露，當地醫院停屍間已經一位難求。戈梅利州距離烏克蘭邊境60公里的城市莫濟里（Mazyr）居民也表示，莫濟里火車站乘客都被火車載運的施體數量嚇到，紛紛開始錄影，但軍方找上他們，要求刪除影片。莫濟里主要醫院一名醫師也指出，「屍體稍早被以救護車送到俄國火車上。因為有人拍影片上傳到網路上，為了避人耳目，屍體都是在晚上載運。」

該名醫師也坦言，當地外科人力不足。戈梅利第四醫院更因俄國傷兵太多，3月1日起開始安排原有的病人出院。一名病患提到，「有好多受傷的俄國人，太可怕了，嚴重毀容。」一名醫師則說明，當地人越來越擔心日常藥物短缺及抗破傷風藥物問題。

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