路透：美國非正式要求土耳其　提供俄製S-400防空系統給烏克蘭抗俄

▲ 俄羅斯製造的S-400系統。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

3名知情人士透露，美國已經非正式向土耳其提出一個不太可能發生的可能提議，那就是提供俄製S-400地對空飛彈系統給烏克蘭，協助烏方對抗俄軍。

路透引述消息指出，美國官員過去1個月曾向土耳其官員提出這項建議，但並未提出明確具體或正式的要求，而美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）本月稍早出訪土耳其時也曾短暫提及此議題。面對烏俄戰事，拜登政府這段時間詢問使用俄製裝備及包括-300及S-400飛彈系統在內的盟國，能否考慮把這些軍事裝備轉移給烏克蘭。

不過分析指出，這肯定會遭土耳其反對，幾乎不可能做到，因為不但有技術障礙，像是在烏克蘭境內安裝操作S-400系統方面的困難，也有政治上考量，一旦這樣做可能引發莫斯科的不滿。

土耳其政府尚未針對美方提出的轉移S-400系統給烏克蘭一事做出回應，土耳其外交官員也未立即發表評論。報導形容，美方此舉是拜登政府回應烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）請求協助保護烏克蘭領空的其中一環。

土耳其與烏克蘭、俄羅斯雙邊交好，儘管當局力挺烏克蘭並稱入侵行動無法接受，但同時也反對制裁俄羅斯並主張調解立場。分析指，土耳其慎選措辭以防冒犯莫斯科，因為土耳其與俄羅斯在能源、國防、旅遊方面都相當緊密。

費城外交政策研究所研究部主任史坦（Aaron Stein）說，土耳其如今處境已來到刀刃邊緣，移交S-400系統肯定會引起俄羅斯強烈不滿，且對土耳其總統艾爾段（Erdogan）來說，S-400系統早已成為土耳其主權的象徵，把這拿來交易並非全盤是件好事。

►俄羅斯「止戰2條件」曝光！ 外長：加強和中國合作應對制裁

►普丁好友遊艇卡挪威！油商笑「划船回家吧」拒加油 船長崩潰氣瘋

►俄軍遲遲拿不下制空權！ 英國防部3點總結：嚴重拖累戰事推進