　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

尹錫悅棄守青瓦台！敲定遷移總統辦公室至國防部　估耗費496億韓元

▲▼尹錫悅敲定，總統辦公室將遷移至位於首爾市龍山區的國防部新大樓。（圖／達志影像）

▲尹錫悅敲定，總統辦公室將遷移至位於首爾市龍山區的國防部新大樓。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統當選人尹錫悅計畫遷移總統辦公室，原本承諾遷移至光化門一帶，但因周遭高樓遮蔽，恐威脅總統維安，且直升機起降需動用舊有青瓦台的空間，因此最終敲定遷移至國防部新大樓。

稍早他在記者會上發表遷移計畫，表示最快在5月10日正式就職後，就會到國防部新大樓內的總統辦公室上班，而原本的青瓦台將於同日向全民開放。該遷移計畫預估將耗費共496億韓元（約新台幣11.5億元）。

尹錫悅先前認為，青瓦台是過去王朝時代宮廷的縮影，青瓦台的權威意識導致其各部處權力凌駕中央政府、彰顯工作效率不佳，為了重塑總統「與民溝通」形象，應將青瓦台歸還於民，同時將總統辦公室從青瓦台遷出。

根據《韓聯社》，尹錫悅今（20）日上午11時（台灣時間上午10時），前往總統交接委員會辦公室所在的首爾市鐘路區三清洞韓國金融研修院別館召開記者會。

▲▼尹錫悅召開記者會，圖中最顯眼的3棟大樓，中間為總統辦公室即將進駐的國防部新大樓、左為聯合參謀本部大樓。（圖／路透社）

▲尹錫悅召開記者會，圖中最顯眼的3棟大樓，中間為總統辦公室即將進駐的國防部新大樓、左為聯合參謀本部大樓。（圖／路透社）

在經過多天的實地走訪考察、研究以後，尹錫悅敲定最終方案，決定將總統辦公室遷移至位於首爾市龍山區的國防部新大樓，原本的國防部辦公地點則遷移至一旁的聯合參謀本部大樓；至於總統官邸則考慮選擇龍山區漢南洞「公館村」（在韓語，公館為高級官員官邸之意），距離上班地點僅3至5分鐘，該處匯集國會議長、大法院長、外交部長、國防部長、聯合參謀本部議長、陸軍參謀總長等高級官員的官邸。

是否需要新建總統官邸，尹錫悅表示，若從長計議，的確會考量是否須推動新建總統官邸，「但是現在不考慮。」

尹錫悅表示，駐韓美軍將遷移至京畿道平澤市，而位於首爾市龍山區的美軍基地最快會於今年6月歸還給南韓政府，屆時該地將規劃整建成「龍山公園」，而總統辦公室則從青瓦台遷移至龍山區的國防部新大樓，此舉能讓市民朋友們近距離接觸總統，消弭過往保留下來的權威意識。

尹錫悅也制定出未來在國防部新大樓內總統辦公室的藍圖，未來總統辦公室將設在2樓，1樓則設置「新聞中心」，讓新聞媒體隨時能與總統溝通，而國防部所在區域也會開放給民眾，至於總統辦公室所進駐的國防部新大樓，將會設置最少的圍籬，開放民眾可進入此區域，同時將減少青瓦台（總統府）職員數量。

▲▼青瓦台與景福宮。（圖／達志影像）

▲青瓦台與景福宮。（圖／達志影像）

另外，先前聯合參謀本部為了要與韓美聯合軍司令部展開合作，而將辦公地點同樣選擇在龍山區（國防部新大樓旁），不過隨著駐韓美軍司令部遷移至平澤，加上尹錫悅考慮讓國防部辦公地點遷移至聯合參謀本部大樓，既有的聯合參謀本部將計畫遷移至南泰嶺（남태령，位於首爾市冠岳區、瑞草區與京畿道果川市之間）地區，方便整合聯合參謀本部在平時、戰時的作戰指揮體系。

至於青瓦台本館、迎賓館、綠芝園、常春齋將會於5月10日就職總統後重新回歸國民懷抱，民眾可以在此自由散步。

尹錫悅表示，「雖然（遷移總統辦公室）會給民眾帶來不便，但一考慮到重新向民眾歸還、開放青瓦台，就覺得儘速推動遷移總統辦公室至國防部大樓的決定是正確的。這是為了國家未來發展所下的決定，絕非單純是空間移動上的問題，這代表著認真做事的覺悟、以及實踐我向國民們所做出的承諾，誠懇希望外界能夠予以體諒。」

▲▼尹錫悅20日在記者會上解釋統辦公室遷移計畫。（圖／路透社）

▲尹錫悅20日在記者會上解釋統辦公室遷移計畫。（圖／路透社）

整個執行計畫的預算消耗預估，將國防部遷移至聯合參謀本部大樓需118億韓元、國防部大樓內部整修費用為252億韓元、警護處（總統維安相關事務）遷移費用為99億9700萬韓元、漢南洞公館整修為總統官邸的費用為25億韓元，全數合計共為496億韓元。

尹錫悅指出他選定國防部新大樓做為總統辦公室的理由。他表示，由於國防部大樓、聯合參謀本部大樓所在的區域本身就聚集各種國防安全指揮設施，且設有地下防空洞，因此在總統維安問題上並不會為一般民眾招致不便，且還可保障將青瓦台完全歸還給民眾。

不過尹錫悅就職前優先推動遷移總統辦公室，此舉也招致朝野兩黨部份人士質疑，現場就有記者在提問時指出，難道尹錫悅上任後不優先重視新冠防疫、民生經濟、自營業者配合新冠防疫時面臨巨大損失等問題。對此，尹錫悅表示，總統交接委員會將會最優先處理相關議題。

►遷移總統辦公室考驗尹錫悅智慧！「具體2方案」出爐 計畫新蓋官邸
►尹錫悅宣布「搬出青瓦台」！大膽遷移總統辦公室　高樓遮蔽易遭暗殺

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►韓國「燕麥奶色」絕美鍋具4.3折！

ET快訊
強生驚曝普丁開戰原因：超怕烏克蘭「1件事」
謝和弦開戰！告ØZI侵害配偶權　嗆前妻：約炮不斷說謊
她搭台鐵「1趟萬元高級列車」上吐下瀉！　一看便當傻眼
獨／新北補習班女廁裝針孔！　男師叫女生「多喝水」
雷／《華燈》驚「1謎底」沒解開！　戲迷：到底是什麼
塞滿陣亡俄兵！　「連夜運屍」驚悚畫面曝
聚餐女晚走1分鐘遭「隔離火鍋店」：實在吃不動了
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

彩券買完就忘！他3個月後一對竟中頭獎　花709元「抱回2.5億」

澤倫斯基：俄軍空前挫敗「部分單位90%遭殲滅」　前線兵屍橫滿街

英相強生驚曝普丁攻烏原因：超怕烏克蘭「1件事」誘發莫斯科革命

美媒揭烏克蘭國際軍團內幕！「雜牌軍」沒武器未受訓　恐淪砲灰

尹錫悅棄守青瓦台！敲定遷移總統辦公室至國防部　估耗費496億韓元

塞滿陣亡俄兵！「連夜運屍」驚悚畫面曝　整排救護車開過白俄街頭

台積電制裁俄羅斯！停止出口高階晶片　普丁開發新武器、AI全受阻

「普丁5年內被推翻！」他曝俄羅斯人不挺侵烏　將爆民主革命

烏克蘭軍營睡夢中遭空襲　開戰後死傷最慘！守城兵：該把俄軍清零

路透：美國非正式要求土耳其　提供俄製S-400防空系統給烏克蘭抗俄

國小捕手漏接球！裁判遭擊中 爆氣怒嗆家長：不知道我流氓

具俊曄隔離10天首現身！帥氣揮手打招呼　即將重逢大S…小S期待：想看真人版韓劇

《華燈3》妖精打架「寶寶假髮掉了」XD　遭扒衣「半裸綁電線桿」妝全哭花

行人闖紅燈過馬路疑被叭不爽　停下怒瞪駕駛...下秒慢步離去

蔡康永想為大S具俊曄重開《康熙》！　遺憾《吃吃的愛》剪光顧寶明戲份

紅燈剩20秒等不及！騎士越線　一滑到待轉區...警察出現GG了

講不聽！阿伯躲月台邊偷抽菸　副站長抓包直接拒載：你出站

最硬教召解編！軍人離營超嗨　終見女友...他笑：晚上有安排

正妹醒來發現「枕邊人是隻貓」　牠打哈欠伸懶腰：馬麻早安❤

天母車禍肇事者起底「飆車王」　眾怒：常見他！這款人打乎死

彩券買完就忘！他3個月後一對竟中頭獎　花709元「抱回2.5億」

澤倫斯基：俄軍空前挫敗「部分單位90%遭殲滅」　前線兵屍橫滿街

英相強生驚曝普丁攻烏原因：超怕烏克蘭「1件事」誘發莫斯科革命

美媒揭烏克蘭國際軍團內幕！「雜牌軍」沒武器未受訓　恐淪砲灰

尹錫悅棄守青瓦台！敲定遷移總統辦公室至國防部　估耗費496億韓元

塞滿陣亡俄兵！「連夜運屍」驚悚畫面曝　整排救護車開過白俄街頭

台積電制裁俄羅斯！停止出口高階晶片　普丁開發新武器、AI全受阻

「普丁5年內被推翻！」他曝俄羅斯人不挺侵烏　將爆民主革命

烏克蘭軍營睡夢中遭空襲　開戰後死傷最慘！守城兵：該把俄軍清零

路透：美國非正式要求土耳其　提供俄製S-400防空系統給烏克蘭抗俄

詹皇紀錄夜遭逆轉　巫師中止6連敗

耍賤招不付停車費！住戶怒PO監視器「是累犯」：連40元都不願意付

彩券買完就忘！他3個月後一對竟中頭獎　花709元「抱回2.5億」

超噁！澎湖西嶼竹灣漁港漂大批「醜陋不明物」　專家給答案

國民黨5月議員初選結束後　蔣萬安傳率33參選人宣布參選市長

陳佩琪要陳時中別怒！提東洋BNT破局　 若打疫苗「可減少部分人命流失」

快訊／嘉義秀林國小校長確診　「快篩1379人」結果出爐

周庭印奪回國內第一沒預設　「超跑媽媽」推腦麻兒完賽萬金石

澤倫斯基：俄軍空前挫敗「部分單位90%遭殲滅」　前線兵屍橫滿街

謝和弦開戰「告一下ØZI侵害配偶權」！　毀滅式嗆前妻：約炮不斷說謊

國道恐慌症發作遭10餘輛車輾斃　女友目擊「人瞬間消失」當場嚇哭

國際熱門新聞

美官員證實：俄軍對烏克蘭使用極音速飛彈

開戰以來死傷最慘！　烏海陸軍營遭空襲「恐破百死」

俄外長鬆口「止戰條件」　要和中國深化合作

趙立堅酸美只會軍援　烏副總理反嗆：不需要毯子床單

台積電停止出口晶片！俄科技領域全受阻

普丁好友遊艇卡挪威！當地油商拒絕加油

他患「性夢遊」熟睡中硬上女友　醒來全忘光

俄軍拿不下制空權！　英3點總結：戰事嚴重拖累

塞滿陣亡俄兵！救護車連夜運屍畫面曝

決鬥後對手首級「卡鹿角」…牠拖屍過冬！

「渡渡鳥」有望復活！　生物學家取得完整DNA

烏克蘭點名中國！　喊話譴責俄羅斯

美傭兵被派「烏克蘭前線」秒落跑！冤喊：是陷阱

更／澤倫斯基呼籲俄「全面和平談判」

更多熱門

相關新聞

台積電停止出口晶片！俄科技領域全受阻

台積電停止出口晶片！俄科技領域全受阻

俄羅斯因為對烏克蘭發動「特別軍事行動」而遭到國際制裁，而高科技制裁正是眾多制裁中的其中一項。專家認為，西方步調一致的科技封鎖行動，可能會讓俄羅斯失去為先進武器以及5G、人工智慧（AI）和機器人等尖端技術提供動力所需要的精密半導體。

尹錫悅推動廢除女性家庭部　部門功過一次看

尹錫悅推動廢除女性家庭部　部門功過一次看

日媒：澤倫斯基23日在日本國會發表視訊演說！

日媒：澤倫斯基23日在日本國會發表視訊演說！

陸軍士官撞死老婦肇逃還燒車滅證　陸軍祭重懲撤職

陸軍士官撞死老婦肇逃還燒車滅證　陸軍祭重懲撤職

日本岩手縣外海規模5.5地震 無海嘯威脅

日本岩手縣外海規模5.5地震 無海嘯威脅

關鍵字：

日韓要聞南韓總統大選尹錫悅青瓦台總統辦公室國防部龍山

讀者迴響

熱門新聞

高中女師台88遭鐵片奪命！警找到肇事駕駛了

小S凌晨現身「歡迎姊夫」畫面全被拍！

館長健身房爆違約糾紛　痛心退出經營

鄭惠中「月收歸零」超慘近況曝光

快訊／具俊曄10天出關了！夜奔老婆大S信義區豪宅

Keanna淚曝鐵證！9周胎兒被莉婭害到沒了

「花子」劉品言忍《華燈》天大秘密2年：好痛苦

保七中隊長鎖槍械室3小時落幕　大隊長說話了

南投一夜連7震　鄉民看震央位置驚：旁邊才是魔王

福原愛說謊！高招獵艷過程曝光　前妻怒揭：橫濱男是她倒追的

今天春分！6大禁忌別犯　深夜記得「做1件事」旺整年

主持人罹癌「舌頭被切剩五分之二」離世　友證實噩耗

「客自備環保杯」求幫水倒掉　店員轉瓶蓋崩潰

中區50嵐明漲價！店員證實「全品項都漲」

接具俊曄出關「神秘白衣男身分曝」！顏值爆表

更多

最夯影音

更多
國小捕手漏接球！裁判遭擊中 爆氣怒嗆家長：不知道我流氓

國小捕手漏接球！裁判遭擊中 爆氣怒嗆家長：不知道我流氓
具俊曄隔離10天首現身！帥氣揮手打招呼　即將重逢大S…小S期待：想看真人版韓劇

具俊曄隔離10天首現身！帥氣揮手打招呼　即將重逢大S…小S期待：想看真人版韓劇

《華燈3》妖精打架「寶寶假髮掉了」XD　遭扒衣「半裸綁電線桿」妝全哭花

《華燈3》妖精打架「寶寶假髮掉了」XD　遭扒衣「半裸綁電線桿」妝全哭花

行人闖紅燈過馬路疑被叭不爽　停下怒瞪駕駛...下秒慢步離去

行人闖紅燈過馬路疑被叭不爽　停下怒瞪駕駛...下秒慢步離去

蔡康永想為大S具俊曄重開《康熙》！　遺憾《吃吃的愛》剪光顧寶明戲份

蔡康永想為大S具俊曄重開《康熙》！　遺憾《吃吃的愛》剪光顧寶明戲份

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面