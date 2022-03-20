俄羅斯「止戰2條件」曝光！　外長：加強和中國合作應對制裁

▲俄羅斯外交部長拉夫羅夫。（示意圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）19日表示，俄羅斯希望能在安全議題及烏克蘭同意中立兩大方面達成全面協議（comprehensive agreement），以便結束在烏克蘭的軍事行動，並期盼深化中俄合作。

CNN引述拉夫羅夫的話指出，莫斯科針對尋求達成安全保障已經做好準備進行協調，這不但是為了烏克蘭、為了歐洲，也是為了俄羅斯本身。

另外，拉夫羅夫認為，俄羅斯與中國之間將加強合作互動，「在西方粗暴破壞國際體系依據的所有基礎情況下，我們當然要思考，兩個大國究竟今後將在這個世界上怎麼辦」。俄羅斯衛星通訊社報導，拉夫羅夫稱，俄羅斯與中國已走到前所未有的高度，甚至超過傳統盟國關係。

就在同一天，中國外交部副部長樂玉成似乎也說出類似言論。香港經濟日報引述樂玉成說法指出，西方對俄羅斯的制裁越來越離譜，把全球化當武器，就連體育、文化、藝術和演藝界人士都不放過，濫用制裁會給世界帶來災難性後果。

CNN形容，儘管中國對烏克蘭戰事表達關切，但北京政府並未譴責俄羅斯入侵。依據中國國家主席習近平18日與美國總統拜登談話內容，習近平說，「烏克蘭危機是我們不想看到的」。

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