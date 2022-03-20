避難所數千平民遭「強行送到俄國」！　馬力波市長怒控：納粹行徑

▲ 馬力波遭俄軍猛烈轟炸，嚴重缺乏物資。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭南部港口城市馬力波（Mariupol）遭俄軍圍困多日，戰線已蔓延至市中心，危及無辜民眾。市長更出面指控，多達數千名在避難所躲避轟炸的居民被強行帶往俄羅斯，許多人從此下落不明。他以二戰期間納粹擄人的暴行與此相比擬，直言難以想像在21世紀還有這種事發生。

綜合《衛報》、《天空新聞》報導，馬力波市議會19日發出聲明指控，俄軍將在該市左岸地區及體育俱樂部大樓內避難的市民強行帶走，當時其中有逾千名躲避轟炸的民眾，大多為婦女或兒童。這些民眾被帶往「過濾營地」，由俄軍檢查手機和個人文件後，部分被轉移至俄國偏遠城市，但其他人的下落仍不得而知。

馬力波市長博伊琴科（Vadym Boychenko）也在Telegram指出，數千名當地居民被強行帶到俄國，一旦越過邊境，就會被送往偏遠地帶，對此憤怒表示，「占領者今日所作所為對老一輩的人來說非常熟悉，他們親眼目睹二戰期間納粹強行擄人的可怕事件。很難想像在21世紀，人們還會被強制帶往另一個國家。」

馬力波連日遭俄軍轟炸，已經沒水沒電，缺乏食物及醫療資源。烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）表示，19日在馬力波開通8條人道主義走廊，撤出約4128名平民，送往東南部札波羅熱（Zaporizhzhia），另還有500人將於20日乘車前往避難。

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