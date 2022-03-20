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澤倫斯基喊話盡快「全面和平談判」　要求瑞士凍結俄國寡頭資產

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭總統澤倫斯基持續喊話國際加大制裁。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）19日呼籲，應和莫斯科當局進「全面和平談判」，並要求瑞士採取更多措施打擊俄羅斯寡頭，他指出俄國寡頭會為國家金援戰爭。俄國外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）則表示，希望俄國在烏軍事行動，最終能以確保各方國家安全利益達成全面協議作結。

綜合外電報導，澤倫斯基指出瑞士銀行裡有許多「發動這場戰爭的寡頭的錢」，瑞士銀行應該要採取更多措施凍結俄國寡頭的資金，因為這些錢會被拿來投入俄國侵略烏克蘭的戰爭當中，「烏克蘭城市被那些住在歐盟、住在漂亮的瑞士小鎮、享受你們城市財產的人下令摧毀。」

澤倫斯基再次對莫斯科當局喊話，應該立刻展開和平談判，「我要所有人現在都聽見我說的，尤其是莫斯科。是時候舉行會議，是時候展開談判了。」他說是時候恢復領土和找回烏克蘭應得的正義，否則俄羅斯將會蒙受重大損失，「會需要你們花上好幾個世代才能復原」。

拉夫羅夫在同一天表示，莫斯科對在烏克蘭的軍事行動已經準備好，以完成國家安全利益議題的「全面協議」作結束，而且烏克蘭必須同意成為中立國家。

拉夫羅夫說莫斯科在尋求一個能夠保護烏克蘭和歐盟國家安全的協議，「當然，我們也能夠免於受到北約東擴的威脅。」

講話間點名中國，拉夫羅夫認為在西方制裁之下，俄中之間的合作「只會更堅強」。他指控西方公然破壞國際體系運作的所有基礎，所以「我們（俄中），作為兩個強權，需要思考如何繼續在這個世界運作下去。」

拉夫羅夫所說的與中國外交部常務副部長樂玉成18日所說的相呼應，樂玉成表示西方對俄羅斯的制裁愈來愈過分。不過儘管中國表達對烏克蘭衝突的憂慮，但在譴責俄羅斯方面上始終不明確表態，因此讓許多人詬病。

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