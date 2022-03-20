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尹錫悅當選總統女權恐倒退？推動廢除女性家族部　部門功過一次看

▲▼尹錫悅擬推動廢除女性家族部，恐將引起性別等公民團體極大反彈。（圖／路透社）

▲尹錫悅擬推動廢除女性家族部，恐將引起性別等公民團體極大反彈。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統當選人尹錫悅在參選時，就承諾若未來當選，將會推動廢除「女性家族部」（女性家庭部），以此吸引20至29歲年輕男性（20代男性，2代男）選民的選票；在當選後，他也表示該部門已完成歷史性的任務。尹錫悅的政策，讓外界質疑他一旦當選，恐讓南韓女權與性別意識再倒退。

在南韓，女性家族部最初名為「女性特別委員會」，金大中競選南韓總統時承諾將會新設「女性部」；2001年，改組為女性部，並由保健福祉部承接處理家庭暴力、性暴力被害者、二戰日軍慰安婦被害者生活費用援助等業務；2005年改編為「女性家族部」；2008年改回女性部；2010年又改回為女性家族部，並承接青少年、家庭政策等相關業務。

韓媒《紐西斯通訊社》分析，到了文在寅政府時期（2017至2022年），女性家族部雖然新設數位犯罪被害者支援中心，處理非法偷拍等性犯罪、以國家力量積極介入要求刪除影像，且還將未繳養育費的家長列入名單並對外公開，在一系列性別、家庭政策上作出一番成果；然而，在執政黨官員成為職場性犯罪的加害者時，卻又消極應對，引起非議。

▼南韓女性家族部面臨部門存廢爭議。（圖／達志影像）

▲▼南韓女性家族部面臨部門存廢爭議。（圖／達志影像）

　＊以國家力量積極援助性犯罪、家庭暴力被害者
 文在寅政府對於「數位性犯罪」保持高度警戒心，過去文在寅承諾，將會針對偷拍、跟蹤騷擾、約會暴力等犯罪強化其懲處，2018年便在女性家庭部推動設立數位性犯罪被害者支援中心，全權處理偷拍影像刪除、提供被害者24小時心理諮商。

同時，女性家族部將從事性交易的兒童與青少年定調為「被害者」，而非性交易犯罪的嫌疑人。

而從去年12月起對外公開遲繳、未繳子女養育費的家長名單。若未履行繳納兒女養育費等義務，恐會面臨駕照效力被停止、禁止出境、對外公開未繳養育費者名單。

另外，女性家族部也加強補助單親家庭的子女養育費，同時針對家庭暴力政策進行補強，警察可以即時將加害者從被害者身邊分開。

　＊針對權力性犯罪的態度消極，引發部門存廢危機
 2020年7月，時任首爾市長朴元淳（共同民主黨，現執政黨）疑似因過去性騷市府女職員的事件被揭發選擇輕生，而同黨的釜山市長吳巨敦先前也因職場性騷擾請辭。

在朴元淳事件爆發後，女性家族部在聲明文中，竟將受害人稱為「被害乎訴人」形同對受害的市府女職員構成二次傷害，引起爭議；而當時的女性家族部長李貞玉更形容首爾、釜山市長補選，是全體國民針對性別敏感議題的「團體學習機會」，讓外界認為部長對職場性騷受害人沒有同理心。

另外，針對在野黨「是否將朴元淳案視為『權力型性犯罪』」的提問，李貞玉甚至表示，「具體明示偵查中案件的罪名，我想是不太恰當的」。

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