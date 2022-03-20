小一數學題「45空2格變25」答案是？　家長崩潰：算不出來啊

▲國小數學題目又再度引發話題，一名網友曬出朋友傳給他的數學題，發現竟然讓他百思不得其解。（圖／翻攝自爆廢公社）



圖文／CTWANT

國小數學題目又再度引起熱議，近期有不少國中小數學題目，讓網友百思不得其解，如今又有一位網友上傳數學題目，一個填空題將45後空出兩格跳到25，要答出這兩格空格答案，不少網友則都認為是老師出錯題了，感覺少了一個空格。不過有網友就發現其邏輯，原來要用「多階等差數列」的觀念來解，就能得出正確答案。

一名網友在臉書社團《爆廢公社》，表示他收到同事傳來的小學一年級數學題目，他發現題目中，50的下一個數字是45，中間空了兩格，接著就變25，中間格子和最後都有格數要填。不少網友都認為應該是等差5，但卻好像在45與25之間要有再多一格，因此認為是老師少了一個空格題目有錯，但卻有人解出中間規律。

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發現應該用「多階等差數列」來解，50減5得出第二數字45，第三個數字則是由「45-（5+0.5）」為39.5，第四個數字則是「39.5-（5.5+1）=33」，第五個數字為「33-（6.5+1.5）=25」，最後的空格是「25-（8+2）=15」，所以這道題目的3個空格應要填「39.5、33、15」。

但解出來後不少網友都認為「國小出現這種題目會不會太困難」，「出錯了，有時跑考題沒注意題庫有錯」、「看前面的題目答案 ，這題應該出錯了」。

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