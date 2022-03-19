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日媒：澤倫斯基23日在日本國會發表視訊演說！　擬喚起國際輿論

▲▼ 烏克蘭總統澤倫斯基17日透過視訊在德國議會發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭總統澤倫斯基17日透過視訊在德國議會發表演說，預計23日在日本國會發表視訊演說。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基日前通過駐日大使館詢問日本當局，希望可以在日本國會發表遠端視訊演說，當時日本國會以「沒有視訊演說前例」為由，稱要再討論。但根據日媒報導，經過自民黨近日積極安排，終於確定在23日晚間6時舉行澤倫斯基的視訊演說。

根據《共同社》報導，這次的遠端連線演說由兩院聯合實施，預計使用眾議院第一議員會館的會議室。先前曾經有人提議要直接在大會議場放置大型螢幕進行連線，但是因為場內構造原因，有實施困難，因此才調整舉辦地點。

事實上，日方原本因為沒有在國會遠端連線演說的前例，因此對此採取消極態度，但是隨著俄羅斯的持續進攻，因此積極協調。外界預估，澤倫斯基可能會在演說中強調與日本加強合作。

烏克蘭駐日大使科森斯基17日與日本參眾兩院議長會面，希望促成視訊演說，而首相岸田文雄已要求國會積極討論相關事宜。不僅如此，朝野雙方都表示贊同。截至目前為止，澤倫斯基已經在美國、英國以及德國等國的國會發表視訊演說，希望藉此喚起國際輿論。

根據TBS NEWS報導，自民黨與立憲民主黨的國會對策委員長18日在國會進行會談，並達成一致看法，認為應盡早讓澤倫斯基在日本國會發表視訊演說。隨後加速準備，原本希望最快能在3連休結束的首個上班日22日實現連線演說，不過和烏克蘭商討後，最終擬定23日。

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