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諾貝爾和平獎「等等澤倫斯基」！　歐政界連署籲延長截止日

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／達志影像／美聯社）

▲多名歐洲政界人士連署，希望能延長諾貝爾和平獎報名時間。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

2022年諾貝爾和平獎的報名截止日期已在1月31日結束，不過俄羅斯揮兵攻打烏克蘭，烏國總統澤倫斯基捍衛國家的表現有目共睹，多名歐洲政界人士連署希望諾貝爾獎能夠延長和平獎的報名期限到3月31日，等一等澤倫斯基與烏克蘭人民。

根據《新聞週刊》報導，這份來自荷蘭、英國、德國、瑞典、愛沙尼亞以及保加利亞36名前任或現任政界人士共同簽署的一份公開信，3月11日正式公開。信中指出，「儘管我們知道這是程序上的突破，但我們的確認為，在現在這個前所未有的情況下，延後報名時間是合理的。對抗威權主義，支持為民主和自治權利而戰的人民，是我們的民主責任。」

▲▼諾貝爾獎。（圖／路透）

▲2022年諾貝爾獎將於10月3日至10日公布得獎名單。（圖／路透）

信中還寫到，「勇敢的烏克蘭人民正在為了維護民主和自治而戰。我們的同情與支持言論，在他們為了人權與和平的犧牲面前根本不值一提。文明的表面薄如一張紙，而我們是它的守護者，永遠都不能停歇。」

因此他們希望諾貝爾委員會能夠重新開放報名，將期限從1月31日延長至3月31日，給烏克蘭人民與總統澤倫斯基一個報名的機會。

另一方面，今年度的諾貝爾獎將於10月3日至10日公布得獎名單。

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