▲攜帶「匕首」高超音速飛彈的MiG-31戰機。(資料照/俄新社)

記者張寧倢/編譯

法新社最新消息指出,俄羅斯國防部表發言人科納申科夫表示,俄軍18日在烏克蘭西部使用高超音速飛彈,摧毀烏克蘭一處軍火庫。這是俄軍首次在烏克蘭戰爭中使用高超音速武器。

根據《俄新社》報導,科納申科夫19日表示,作為在烏克蘭特別軍事行動的一部分,俄軍18日使用了高超音速「匕首飛彈」(Kh-47M2 Kinzhal)系統摧毀了烏克蘭西部伊凡-法蘭科夫州(Ivano-Frankivsk)一處烏軍存放大型導彈和航空彈藥的地下軍火庫。

#BREAKING Russia says using hypersonic weapons in western Ukraine pic.twitter.com/mbVj1ZqK2Z