俄傳再損1中將！烏軍稱反攻轟炸俄軍團指揮所　「多名將軍恐陪葬」

▲據外媒報導，俄國南部軍區第8軍團指揮官莫爾德維喬夫（Andriy Mordvichov）中將在赫爾松陣亡。（圖／翻攝自烏克蘭媒體）

記者張寧倢／綜合外電報導

烏克蘭總統顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）表示，初步消息指出，俄羅斯聯邦南部軍區第8軍團指揮官莫爾德維喬夫（Andriy Mordvichov）中將於赫爾松（Kherson）附近陣亡，且軍團指揮所在空襲中被摧毀，恐有多名將軍也喪生。此前報導指出，俄羅斯奪下赫爾松後，烏克蘭軍方持續空襲，積極反攻。

綜合烏克蘭媒體報導，阿列斯托維奇18日透露，根據初步消息，烏克蘭武裝部隊針對赫爾松的切爾諾巴伊夫卡（Chornobayivka）機場發動空襲，導致俄軍中將、南部軍區第8軍團指揮官莫爾德維喬夫陣亡，可能還有「其他幾名將軍」也與他一起喪生。

烏克蘭武裝部隊總參謀部也在推特發布這項消息。當地媒體指出，莫爾德維喬夫已是第6名在烏克蘭陣亡的俄國將軍，此前包含圖沙耶夫（Magomed Tushayev）、格拉西莫夫（Vitaly Gerasimov）、科列斯尼科夫（Andrey Kolesnikov）、蘇霍維茨基（Andrey Sukhovetsky）與米季耶夫（Oleg Mityaev）等5名少將都戰死沙場。

Внаслідок нанесення вогневого ураження по противнику, знищено командувача 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу збройних сил російської федерації генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева. pic.twitter.com/gNfSCMIpkw — Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) March 19, 2022

阿列斯托維奇表示，第8軍團負責ORDLO（俄羅斯臨時佔領區，包含頓內茨克和盧甘斯克2個自稱的共和國）與烏克蘭南部的指揮調度，烏克蘭武裝部隊的飛機摧毀了設在機場的俄軍指揮所。據報導，這是烏軍對赫爾松機場發動的第3次成功襲擊，先前也曾摧毀多架直升機與多輛軍車，對俄軍造成打擊。

▼烏克蘭媒體發布，俄軍在赫爾松機場的許多軍備遭空襲炸毀。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒）

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》