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還會拖更久！　烏克蘭談判代表：與俄「和談」將持續數周

▲▼烏克蘭總統顧問,談判代表波多利雅科（Mykhailo Podolyak）。（圖／路透）

▲烏克蘭總統顧問、談判小組成員波多利雅科（Mykhailo Podolyak）。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

烏克蘭總統顧問、烏方談判代表波多利雅科（Mykhailo Podolyak）18日接受彭博電視訪問時表示，與俄羅斯的和談可能將「持續數周」，包含安全保障、停火、俄國撤軍與「對爭議領土的政治解決」都是談判的關鍵議題，其中最快能實現的是停火。

彭博報導，波多利雅科表示，儘管有跡象表明莫斯科立場更具有「充分意願」進行談判，但「這個過程可能會拖得更久」，因為烏俄雙方有許多相斥的立場，部分問題烏方無法做出任何讓步，「我們不能割讓任何領土。」他透露，雖然達成全面和平協議可能需要更長時間，但幾天內最可能實現的是停火，以開通更多人道走廊。

波多利雅科指出，俄羅斯軍隊在戰爭中的策略是「包圍大城市」，並用巡航導彈和空中炸彈轟炸，企圖建立所謂人道主義飛地（humanitarian enclaves），「俄軍不是在和烏克蘭軍隊作戰，他們只會針對平民。」他認為，俄羅斯試圖將烏克蘭的情況變成敘利亞或阿富汗戰爭的「場景」。

據報導，烏克蘭表示，只要能獲得安全保障，他們願意討論俄羅斯要求的「中立國」條件。波多利雅科說，克里姆林宮誤判了烏克蘭軍人和平民看待俄國的方式，不過這種情況正在改變，「烏克蘭是一個民主國家，現在他們開始明白這點，並以更有建設性的方式行事。」

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