烏克蘭婦女淪「俄軍慰安婦」！士兵硬上後虐殺　60歲阿嬤也慘死

▲烏克蘭女議員指出，有無辜婦幼遭到俄軍性侵虐殺。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

俄羅斯進攻烏克蘭已經超過3週，造成當地上千名無辜平民死亡，如今更傳出俄軍在入侵城市後，鎖定手無寸鐵的女性，將她們當作洩慾玩具，甚至還有60歲以上的婦女受害。烏克蘭議員在出訪英國時表示，俄軍士兵性侵烏克蘭女性後，還會將其絞殺，手段十分兇殘，成為現代慰安婦悲歌。

根據《鏡報》報導，烏克蘭外交部長庫萊巴（Dmytro Kuleba）日前公開指責俄軍部隊在入侵烏克蘭城市時，強搶民女作為慰安婦，並性侵無辜女性。他直言，有很多婦女淪為俄羅斯士兵的「目標」。目前正出訪英國的烏克蘭女議員瓦斯蘭科（Lesia Vasylenko）與其他議員也提出同樣問題，希望能夠爭取到外界的協助。

▲俄軍手段兇殘，鎖定老弱婦孺攻擊。（圖／路透）



瓦斯蘭科表示，有許多60多歲以上的年長女性遭到俄軍性虐待，其中部分婦女因為太過痛苦，選擇自己了斷性命，其他人則是遭到俄軍虐殺死亡。她提到，其中一些被俄軍當作慰安婦的無辜婦女，甚至被俄羅斯士兵絞殺而死。她強調，烏克蘭將會繼續蒐集俄羅斯戰爭罪的證據，並根據歐洲人權公約提交給歐洲人權法院。

瓦斯蘭科呼籲英國政府能夠在烏克蘭境內提供人道主義支持，讓受害者獲得援助。與此同時也能將俄國士兵罪行記錄下來，未來在國際刑事法庭上才能一一提出，並讓俄國總統普丁接受審判。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》