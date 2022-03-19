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傳普丁也想要「外籍義勇軍」！這些國家將支援　CNN曝危險舉動

▲▼烏克蘭南部港口城市馬力波（Mariupol）仍遭俄軍包圍。（圖／路透）

▲烏克蘭南部港口城市馬力波（Mariupol）18日仍遭俄軍包圍。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭至今雙方仍處在僵局。先前有報導傳出俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）已向中東、非洲的盟友國家尋求軍事支援，例如敘利亞。全球安全和外交政策研究組織「蘇凡中心」執行長Naureen Chowdhury Fink於美媒《CNN》撰文指出，這是一個「危險的舉動」。

CNN社論指出，烏克蘭政府招募外國志願者入伍，來自52個國家約2萬多人成為外籍義勇軍。先前有報導傳出，入侵後未取得顯著戰果的普丁於上周呼籲外國增兵，許多來自中東與非洲的志願者加入俄軍，因為俄羅斯過去在這些國家投資扶持政府與軍事力量，現在該是償還的時候了。

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／路透社）

▲俄羅斯總統普丁傳出要求中東與非洲國家向烏克蘭前線投入軍力支援。（圖／路透）

據報導，在敘利亞長期內戰中普丁揮軍介入支持政府軍，如今，俄國盟友敘利亞可能已有1.6萬名志願者準備上戰場，與俄軍並肩作戰。另外，在非洲地區，俄羅斯則尋求中非共和國的軍力支援，因為先前俄國顧問與私人軍事企業在其首都班基（Bangui）協助扶持了政權。

另外，被廣泛報導的雇傭兵「瓦格納集團」（Wagner Group）也傳出已增加人力進入烏克蘭，瓦格納集團活躍的國家莫三比克、中非共和國、馬利在聯合國大會中投下棄權票。該次投票中有24個非洲國家都未譴責俄羅斯入侵，包含16票棄權、7票未投出與1票反對，對非洲許多國家來說，與俄羅斯的長期關係或不結盟運動促使了這種結果。

▲▼烏克蘭控俄軍朝基輔東北郊撤離婦孺開火，釀7死。（圖／路透）

▲烏克蘭指控俄軍朝基輔東北郊撤離婦孺開火。（圖／路透）

文中指出，隨著俄羅斯軍隊重新集結，準備對烏克蘭城市發動更多攻勢之際，這些來自敘利亞等地，具有軍事經驗的戰鬥人員在城鎮戰（巷戰）中的戰鬥經驗對俄軍而言格外有利。

然而，如果當前的烏俄戰爭演變成長期動亂，外國武裝分子與支持者的處境可能出現變化，部分人恐將形成尖銳的意識或政治型態，或傾向於極端主義敘事。因此，撰文者認為，各國需要審視自身的反恐法案，確立這些規範在何時、何地將適用於烏克蘭相關情勢。

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