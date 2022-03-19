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「109台空推車」悼念死於戰火的小生命　烏克蘭這一幕惹鼻酸

▲▼ 烏克蘭西部大城利維夫（Lviv）市民以109台空推車紀念沒能長大的小生命。（圖／路透）

▲ 市民以109台空推車紀念在戰火中喪命的兒童。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯揮兵入侵烏克蘭，儘管反覆強調僅針對軍事設施，仍波及無數平民，包括許多年幼孩童。為紀念死在戰火中的兒童，烏克蘭西部大城利維夫（Lviv）市民在市中心廣場整齊排放109台空的嬰幼兒推車，哀悼還沒來得及長大的小生命，畫面令人鼻酸。

利維夫市中心市場廣場（Rynok Square）18日擺滿109台嬰幼兒推車，每一台都是空的，象徵著2月24日俄軍入侵以來喪命的所有兒童，並向他們的家屬致哀。

▲▼ 烏克蘭西部大城利維夫（Lviv）市民以109台空推車紀念沒能長大的小生命。（圖／路透）

▲▼ 民眾圍繞在推車周圍，拍下壯觀畫面。（圖／路透）

▲▼ 烏克蘭西部大城利維夫（Lviv）市民以109台空推車紀念沒能長大的小生命。（圖／路透）

利維夫市長薩多維伊（Andriy Sadovyi）表示，「109個孩子。自從俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，已經有109名兒童被俄國人殺害。今天利維夫市場廣場上的空推車象徵這些小天使的生命，烏克蘭的天空現在由他們守護，而非世界的果敢行動」，暗指西方不願在烏克蘭設禁飛區。

這場戰爭已經奪走許多無辜平民性命，但專家指出，由於俄軍奪城受挫，恐怕不顧平民死活，加強火力猛攻。南部港口城市馬力波（Mariupol）也有一家劇院遭到轟炸，當時其中約有1300名前往避難的平民，因建築被毀遭到活埋，目前還有數百人下落不明。

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