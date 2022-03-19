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白俄停屍間「塞爆了」　外媒揭2500具俄兵遺體被運回俄羅斯

▲▼ 俄羅斯坦克遭到摧毀,俄軍。（圖／路透）

▲報導稱，白俄羅斯接收傷亡俄兵，有2500具遺體已經送回俄國。圖為遭到摧毀的俄羅斯坦克。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯入侵烏克蘭已逾3周，烏克蘭方面聲稱，已殲滅1.4萬名俄軍。美方情報則預估，俄方陣亡超過7000人。外媒報導，白俄羅斯靠近烏克蘭邊境的醫院近來接收大批傷亡的俄兵，走廊與病房充斥著傷兵的哀嚎聲，停屍間更是「爆滿」狀態。當地醫護人員披露，已有2500具俄兵屍體利用火車和空運從白俄運回俄羅斯。

根據《自由歐洲電台》報導，白俄羅斯南部戈梅利洲（Homel）醫院一名員工透露，截至13日，已有2500多具陣亡俄兵的遺體，透過火車或飛機從當地運回俄羅斯。如同其他接受《自由歐洲電台》訪問者一樣，這名醫護人員擔心被安全情報單位鎖定，因而要求匿名，且運回俄國的遺體數量也無法獲得其他獨立來源證實。

報導指出，戈梅利州距離烏克蘭邊境60公里的城市莫濟里（Mazyr）一家醫院，走廊與病房充斥著俄羅斯傷兵們的痛苦呻吟。一名目擊者表示，截至3日，莫濟里唯一的停屍間已經堆滿了屍體，數量相當驚人。他說，他看到很多「黑布袋」從軍用救護車被搬運到俄羅斯火車上，有人拿起手機錄影，當場就被軍方被抓住，要求他們刪掉影片。

莫濟里一家主要醫院的醫師透露，現在醫院由警察與安全單位看守，醫生們受到威脅，只要洩露醫院內部情形就可能遭解雇。另外，因為外科醫師「人手不足」，甚至連治療師、耳鼻喉科醫師等幾乎所有醫護人員都必須支援俄軍傷兵的治療或手術。

報導稱，白俄東南部距離邊境更近的納勞良斯基（Narovlya）地區民眾透露，俄羅斯在當地一處汽車修理廠建立野戰醫院，受傷的俄兵從烏克蘭空輸過來，接受短暫治療後再送往莫濟里或首府戈梅利。

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