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詭！普丁演說遭「俄羅斯官媒」直接切掉　講一半突改播愛國歌曲

▲▼普丁在克里米亞「回歸」音樂會8周年大造勢。（圖／路透）

▲普丁演說遭俄羅斯官媒切斷。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

俄羅斯總統普丁18日在莫斯科大型體育場發表演說，紀念克里米亞回歸8週年，同時讚揚遠赴烏克蘭作戰的俄軍士兵，整場演說則是由俄羅斯國家電視頻道《俄羅斯24》全國轉播。然而在直播過程中，普丁才講到一半，該電視台卻突然把畫面切掉，改播愛國歌曲，超級突兀，也引發熱議。

普丁8年前與克里米亞的地方首長簽訂入俄條約，為了歡慶克里米亞回歸8週年，普丁18日在莫斯科盧日尼基體育場（Luzhniki Stadium）所舉辦的紀念音樂會上發表萬人演說。只見普丁身穿一件白色高領毛衣配上深藍色的羽絨外套，而身後則是有上萬名觀眾身穿俄軍在此次軍事進攻經常使用的「Z字符號」，並高舉俄羅斯國旗。

在這場演說中，普丁先是提到克里米亞，同時又開始稱讚在烏克蘭作戰的俄軍。他說，「我們知道我們需要做些什麼，以及付出什麼代價，我們絕對會完成我們所有的計劃，為了一個沒有納粹的世界，在『特殊軍事行動』當中，戰鬥的士兵展現了俄羅斯的團結。」

尷尬的是，在普丁講到一個段落，現場觀眾激昂鼓掌，他原先要等待觀眾鼓掌完再繼續說下去，然而才說了不到10秒，國家電視頻道竟突然把直播畫面切掉，改播放預錄好的愛國歌曲片段，過了一段時間才又緊急切回現場畫面。

根據現場人士表示，畫面被切掉後，普丁至少還說了1分多鐘。對此，俄羅斯總統發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）聲稱，當時是因為發生伺服器技術故障，畫面才會突然中斷。

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