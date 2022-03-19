烏克蘭女記者遭拘留失聯！　臉書最後貼文痛罵俄軍：你們會下地獄

▲烏克蘭公共電視台女記者洛席娜遭俄軍拘留。（圖／翻攝自Facebook）



記者張方瑀／綜合報導

烏俄開戰進入第24天，烏克蘭公共電視台表示，旗下名女記者洛席娜在東部戰區熱點進行採訪，結果從12日開始完全失聯，最後確認她是遭俄羅斯聯邦安全局（FSB）拘留，呼籲國際社會與烏克蘭官方協助救援。洛席娜最後一篇臉書提到，她和採訪團隊遭俄軍坦克砲擊，幸運逃過一劫，「你們（俄軍）會在地獄被燒死。」

烏克蘭公共電視台（Hromadske）18日在推特發文表示，洛席娜（Victoria Roshchyna）自2月24日開戰以來，就在東部和南部熱區進行採訪，原本預計接下來會前往遭圍城的南部港口城市馬力波（Mariupol）。洛席娜的同事指出，她11日晚上應該正準備從札波羅熱（Zaporizhzhia）動身，但電話信號不佳，接著在12日後就完全聯繫不到她。

▲洛席娜自2月24日開戰以來，就在東部和南部熱區進行採訪。（圖／翻攝自Facebook）



後來電視台得知，她應該是在15日或16日遭俄羅斯聯邦安全局拘留，並花了兩天的時間嘗試讓俄方釋放洛席娜，但都沒有成功，最後只能透過推特發文，希望能靠國際社會和烏克蘭官方的力量協助救援。

洛席娜最後一則臉書貼文停留在8日，貼文開頭就寫著「我永遠不會原諒俄羅斯」，原來當時她和採訪團隊坐在印有「媒體」（PRESS）字樣的車上時，竟然遭到俄羅斯坦克砲擊，他們隨即棄車逃離，並在當地人的幫助下躲起來，但車內的相機、筆電等採訪工具全遭俄軍沒收。

洛席娜寫道，「肯定還有更多，我去那些地區是為了描述那裡正在發生的事，以及當地人的想法，因為他們一直沒有對外通訊，只能活在俄羅斯機槍、坦克和導彈的轟炸聲中。」她憤怒指出，「他們拿走了我的工具，但不能阻止我說出他們犯罪的真相，這次的奇蹟救了我，但我永遠不會原諒俄羅斯，永遠不會，你們會在地獄中被燒死，絕對會接受審判。」