不斷更新／失守！烏克蘭國防部坦承：失去進入亞速海的通道

▲烏克蘭國防部透過臉書發文坦承，烏克蘭軍隊失去進入亞速海的通道。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

烏俄開戰進入第24天，南部港口城市馬力波（Mariupol）仍遭俄軍包圍，東部城市也持續遭到砲擊。聯合國表示，目前烏克蘭境內有650萬人流離失所，每天入境波蘭的難民人數已從最高峰的每日10萬人降至5萬。美國總統拜登18日和中國國家主席習近平通話後表示，若北京支援莫斯科攻擊烏克蘭，那麼將面臨的影響與後果。

俄方首席談判代表18日指出，莫斯科和基輔在談判中就烏克蘭成為中立國部分已「盡可能拉近」彼此立場。

【09：10更新】



根據《俄新社》報導，烏克蘭國防部透過臉書發文坦承，烏克蘭軍隊失去進入亞速海的通道，「部分占領者在頓內茨克的戰區取得了成功，暫時剝奪了烏克蘭進入亞速海的機會。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在最新視訊演說中表示，烏克蘭一直為兩國和平提供解決方案，希望救和平與安全問題進行有意義且誠實的談判，否則俄羅斯將會需要花費幾代人的時間，才能從戰爭的損失中恢復。

烏方談判代表、烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）向《彭博》表示，與俄羅斯的和平談判可能至少持續數周。

【08：10更新】



馬力波市長波成柯（Vadym Boichenko）向BBC表示，俄軍的坦克和軍機仍持續進行砲擊，大部分的居民都只能躲在避難場所裡面，且馬力波超過80％的住宅建築受損或被摧毀，其中30％無法修復，「整個市中心都不見了，這個城市的每一寸土地都留下了戰爭的痕跡。」

▲馬力波超過80％的住宅建築受損或被摧毀。（圖／路透）



【07：45更新】

俄軍持續轟炸烏克蘭東部，烏克蘭國家緊急服務機構表示，第二大城哈爾科夫18日上午有座學校遭砲擊，造成1人死亡、11人受傷；克拉莫托斯克（Kramatorsk）有2人死亡、6人受傷。首都基輔的一棟民宅也遭導彈擊中，造成1人死亡、4人受傷。

基輔市政府表示，自俄軍2月24日入侵以來，已經有222人在首都喪生，其中包括60位平民和４名兒童。

▲烏克蘭南部港口城市馬力波（Mariupol）仍遭俄軍包圍砲擊。（圖／路透）



聯合國表示，現今逃離烏克蘭的第二波難民，狀況遠比第一波還要嚴重，但每日入境波蘭的人數已從平均10萬人降至5萬。世界糧食計畫署（WFP）官員表示，烏克蘭的食物供應鏈正在崩潰，部分基礎設施被毀，尤其糧食計畫署的救援車至今無法進入遭圍困的馬力波。

【06：00更新】

美國總統拜登18日與中國國家主席習近平舉行長達1小時50分鐘的視訊對話，這是俄羅斯軍事入侵烏克蘭以來，兩人首度討論俄烏局勢，也是去年11月以來第一次。

拜登並當面向中方發出警告，若俄羅斯對烏克蘭城市與平民進行野蠻襲擊時，向俄羅斯提供物資支持，中方將面臨的影響與後果，但拜登也強調支持以外交方式解決危機。

歐洲聯盟理事會18日晚間表示，將在下週舉行的歐盟領袖峰會上討論設立「烏克蘭團結基金」，協助烏國當前國防和民生以及未來重建所需資金。