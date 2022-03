美軍機「魚鷹」北約軍演墜毀　機上4人生死不明

▲V-22魚鷹式傾斜旋翼機(V-22 Osprey)。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

北約20多國14日在挪威展開軍演,而其中一架美國軍機卻在18日於挪威北部墜毀,目前機上4人生死不明。

根據路透社報導,一架隸屬美國海軍陸戰隊的V-22魚鷹式傾斜旋翼機(V-22 Osprey)於挪威參加北約(NATO)「冷回應」(Cold Response)軍演時,原應在18日晚間18時降落,結果卻失去蹤影,目前機上4人生死不明。

A V-22 Osprey has crashed up north in Norway today, during Cold Response exersize. Crew of 4. Really bad weather in the area. pic.twitter.com/gOanZjZ5ko