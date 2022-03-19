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逃難波蘭身心俱疲　烏克蘭難民：我們想回家

▲▼波蘭東南部城市熱舒夫（Rzeszow）。（圖／路透社）

▲波蘭東南部城市熱舒夫（Rzeszow）。（圖／路透社，下同）

文／中央社記者陳韻聿波蘭熱舒夫19日專電

「等這場戰爭過去，我們要回家」。俄烏戰事未止，中央社記者前進波蘭首都華沙，觀察到波蘭從政府到民間全力支持大量湧入的烏克蘭難民，從飲食、住宿、醫療、兒童照護到施打疫苗。不過，隨著戰事延燒，這些烏克蘭難民縱使堅強勇敢，心裡最大的願望還是「回家」。

俄烏戰事持續延燒，根據聯合國統計，烏克蘭有327萬人逃離家鄉，而鄰國波蘭也全力收容難民。目前傳出有多達200萬以上的難民抵達波蘭，其中停留在華沙者約30萬人。

根據記者現場觀察，在華沙的烏克蘭難民的確是以老弱婦孺為主。最讓人印象最深刻的是，記者採訪到一家人，是烏克蘭婦女帶著小孩、孫子等人，一家子共22人前來華沙避難，而且「他們都希望待在一起，不要分散」。

在華沙的中央車站有一處收容許多難民的地方。因為來華沙的烏克蘭難民非常多，華沙市長最近才發布數據指出，進入華沙的難民讓華沙人口增加超過15%，而進入波蘭的烏克蘭難民人數已經超過華沙人口（約170萬人），考驗當地社會的韌性。

在華沙街上到處可以見到各種支持烏克蘭的標語，像是「波蘭與烏克蘭同在」、「我們全心全意與你們在一起」。但這場戰爭現在已開始造成波蘭社會一些裂痕，外界憂心大量湧入的難民影響到波蘭經濟弱勢民眾的就業機會；當地網路上也開始有些酸言酸語，但整體而言，波蘭人對烏克蘭人熱情援助的精神讓人感佩，

▲▼波蘭東南部城市熱舒夫（Rzeszow）。（圖／路透社）

記者也實地走訪位於華沙、全歐洲最大的難民安置站，它原本是一個國際會展中心改裝而成，同時可讓2萬人在裡面休息、飲食、睡覺，甚至免費為難民施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

安置站裡也有兒童遊樂區，有義工陪小朋友玩耍及提供醫療支持。棲身其中的難民可以透過管道前往歐洲其他國家，比如瑞典、德國、西班牙、丹麥及波蘭其他城市。

「難民現在最迫切需要的是什麼？他們精神上非常需要支援」，就記者了解，許多難民心裡最大的願望是「等這場戰爭過去，我們要回家」。

也有部份難民不知道接下來要去哪裡，只能等待機會，波蘭政府和民間也提供他們資源，了解其他歐洲國家提供什麼援助，難民可以在波蘭得到什麼就業機會。波蘭政府希望最終這些難民可以逐漸自立更生，安身立命。

離開華沙後，記者前往前進美軍位於波蘭東南部城市熱舒夫（Rzeszow）的臨時基地，這裡也是烏克蘭盟友補給武器及物資轉運站。西方國家的武器和物資來到熱舒夫機場後，由掛烏克蘭車牌的卡車運走。

除了美軍，根據各式航空器追蹤應用程式，熱舒夫機場陸續有英國、西班牙、義大利、加拿大等北大西洋公約組織（NATO) 國家軍機起降。

通過熱舒夫機場運往烏克蘭的武器包括多國提供的反戰車武器「刺針」地對空飛彈（Stinger）、反坦克「標槍」飛彈（Javelin）、英國提供的新一代輕型反戰車武器（NLAW），以及瑞典AT4反裝甲火箭發射器等。

不過，隨著戰事緊張，當地邊防部隊對外來的陌生臉孔高度警戒，即使是媒體也不例外。

記者接近機場時，一位兇悍的邊境防衛隊女官兵、一名壯漢和兩位軍方人士攔查記者一行人，確認身分、仔細檢查護照及手機裡社群媒體內容，並警告不可清楚具體拍攝軍備及官兵。採訪過程中，一架美軍C-17運輸機自基地起飛從頭頂呼嘯而過。

記者接著前往距離烏克蘭、波蘭邊境僅10公里之遙的城鎮普熱梅希爾（Przemyśl），這裡也收容許多烏克蘭難民。

當地邊境防衛隊地方官員被問到，若這場戰事不會馬上結束，是否有信心可以持續這樣的能量嗎？官員說：「對，我們絕對會做好充足準備，不管要花多少人力或資源，我們都會盡量達成我們的任務。」

此外，旅居波蘭的台灣人也在這波烏克蘭難民潮中發揮人飢己飢的愛心。像是有台灣人在網路上募集資金或物資，也有人主動收留烏克蘭難民。

特別值的一提的是，在波蘭，如果有人願意收容難民，可以自己上網登記，政府相關單位收到資料後會在一兩天過來視察，確認申請者的家庭狀況是否如在網路上登記的一樣，是否適合收容難民；審核時也有性別、年齡等考量。

記者17日採訪到有台灣人收容一對烏克蘭姐妹，21歲的姐姐還是能持續為她任職的烏克蘭公司工作，剛好她從事的是IT產業；而她任職的烏克蘭公司最近也設計一些免費線上課程，這就是烏克蘭人彼此支持的方式，發揮創意，提供包括小孩子及大人都能學習的線上課程，成為烏克蘭人在陌生他鄉持續走下去的動力。

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