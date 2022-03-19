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普丁「克里米亞回歸8周年」音樂會大造勢　上萬支持者穿Z符號相挺

▲▼普丁在克里米亞「回歸」音樂會8周年大造勢。（圖／路透）

▲普丁在克里米亞「回歸」音樂會8周年大造勢。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯總統普丁在當地時間18日晚間，出席在莫斯科舉辦的克里米亞「回歸」8周年紀念音樂會，並且為自己出兵烏克蘭進行辯護。現場人山人海，聚集上萬群眾，並且穿上這次戰爭俄軍常用的Z符號相挺，現場氣氛就宛如民主國家的選舉造勢大會一樣。

根據《路透社》報導，普丁在莫斯科的盧日尼基體育場（Luzhniki stadium）中心的舞台上發表演說，台下成千上萬的支持者揮舞國旗，高呼「俄羅斯、俄羅斯、俄羅斯」。

▲▼普丁在克里米亞「回歸」音樂會8周年大造勢。（圖／路透）

▲現場支持者都以「Z」作為主題符號。（圖／路透）

在這場集會上，支持者使用許多口號，包括俄軍在烏克蘭使用的主題符號「Z」，讀做「 Za Putina 」意思就是「為了普丁」。

普丁表示，「我們知道我們需要做些什麼，以及付出什麼代價，我們絕對會完成我們所有的計劃，為了一個沒有納粹的世界，在『特殊軍事行動』當中，戰鬥的士兵展現了俄羅斯的團結」。

普丁喊話，「肩並肩，他們互相幫助，互相支持，在需要的時候，他們像兄弟一樣用身體保護對方免受子彈傷害，我們已經很久沒有這樣的團結了」。

就在普丁演說到一半，國家電視台突然中斷畫面，播放了預錄的愛國歌曲片段，但不久普丁的現場畫面，又出現在國家電視台上。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，當時發生伺服器技術故障，畫面才會突然中斷。但是目前尚不清楚是什麼問題，導致伺服器故障。

▲▼普丁在克里米亞「回歸」音樂會8周年大造勢。（圖／路透）

▲普丁在「造勢大會」上，也替自己入侵烏克蘭進行辯護。（圖／路透）

普丁提到，在烏克蘭的行動是必要的，因為美國正在利用烏克蘭威脅俄羅斯，而俄羅斯必須防禦烏克蘭對講俄語的人的「種族滅絕」。

《路透社》指出，烏克蘭正位生存而戰，普丁聲稱的種族滅絕是無稽之談，西方想要撕裂俄羅斯的想法，更是純屬虛構。

普丁在拜習通話之際，引用俄羅斯18世紀海軍司令烏沙科夫（Fyodor Ushakov）的名言「這些雷暴會給俄羅斯帶來榮耀，當時就是這樣，現在就是這樣，而且永遠都是這樣」。

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