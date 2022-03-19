拜習大談「台灣問題」！習近平：處理不好將對美中造成顛覆性影響

▲中國大陸國家主席習近平18日晚間與美國總統拜登視頻通話。（圖／翻攝自新華社，下同）

記者閔文昱／綜合報導

中美兩國元首自「烏俄衝突」爆發後，雙方18日晚間9點多正式視訊通話，通話時間大約不到2小時，據陸媒指出，雙方也談到「台灣問題」。大陸官媒《新華社》報導稱，習近平指出，目前中美關係還沒有走出美國上一屆政府製造的困境，特別是台灣問題若處理不好，「將會對兩國關係造成顛覆性影響」。

針對拜習會談內容，央視稍早公布文字訊息，主要內容稱習近平強調「國家關係不能走到兵戎相向這一步，衝突對抗不符合任何人的利益，和平安全才是國際社會最應珍惜的財富。」

根據《新華社》報導，拜登在通話中重申，美國不尋求與中國打「新冷戰」，不尋求改變中國體制，不尋求透過強化同盟關係反對中國，不支持「台獨」，無意與中國發生衝突，「美方願與中方坦誠對話，加強合作，堅持一個中國政策，有效管控好競爭和分歧，推動美中關係穩定發展。我願與習近平主席保持密切溝通，為美中關係把舵定向。」

對於拜登說法，習近平表示「我是十分重視的」。另外，他也指出，中美關係還沒有走出美國上一屆政府製造的困境，反而遭遇了越來越多的挑戰，「特別是美國一些人向『台獨』勢力發出錯誤信號，這是十分危險的。台灣問題如果處理不好，將會對兩國關係造成顛覆性影響。希望美方予以足夠重視。」

習近平強調，中美過去和現在都有分歧，將來還會有分歧，「關鍵是管控好分歧。一個穩定發展的中美關係，對雙方都是有利的。」

據悉，目前除了中國官媒外，還未有西方媒體針對這起會談進行詳細報導，對於台獨部分也是隻字未提。《路透社》報導，白宮目前尚未對外發布相關聲明，預計稍晚（美國時間下午），才會提供更多細節。

美國總統拜登（Joe Biden）跟中國國家主席習近平通話前夕，中國派航母「山東艦」通過金門外海，而美軍驅逐艦也與台灣軍方聯合警戒。我國防部表示，針對中共機、艦在我台海周邊海空域動態，國軍聯合情監偵系統，都有全程的掌握，確保國家安全。

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