　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

杜特蒂么女抖音熱舞！影片瘋傳「破百萬觀看」原因曝

▲▼菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）。（圖／達志影像／美聯社）

▲菲律賓總統杜特蒂。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者陳妍君馬尼拉18日專電

菲律賓總統大選將於5月9日舉行，反對派領袖、副總統羅貝多是候選人之一。菲國網友近日卻發現總統杜特蒂么女隨著羅貝多競選歌曲起舞的影片，驚呆網友之際也被大量轉傳。

菲律賓正副總統由人民分別投票選出。羅貝多（Leni Robredo）屬自由黨（LP），與杜特蒂（Rodrigo Duterte）不同陣營，她曾多次批評馬尼拉當局掃毒、抗疫等施政作為，並提出改善意見。

菲國網友16日發現杜特蒂么女維洛尼卡（Veronica Duterte）在短影音平台TikTok分享跟著羅貝多競選歌曲起舞的影片。15秒影片中，維洛尼卡握著女性友人的手，比出羅貝多名字的首字母L，並跟著音樂點頭搖擺。

維洛尼卡是杜特蒂和伴侶阿旺塞納（Honeylet Avancena）的女兒，現年17歲。

杜特蒂另與前妻育有兩子一女，長女薩拉（Sara Duterte）正與前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）獨子小馬可仕（Bongbong Marcos）搭檔，角逐副總統寶座。杜特蒂本人尚未表態支持任何總統候選人。

在維洛尼卡分享的影片中，可以看到她與杜特蒂、阿旺塞納的合影，因此網友推測，影片可能在杜特蒂家中拍攝。

一名網友在臉書轉傳維洛尼卡的影片，獲得9萬多個讚，4萬9000多人分享。馬尼拉時報（Manila Times）報導，這段影片在推特獲得近140萬次觀看。

維洛尼卡這項舉動引發網友正反意見，質疑她是真的支持羅貝多，或只是表達嘲諷之意。一名網友評論道：「哈哈哈哈哈你們，不要被那段TikTok影片騙了。記住她是杜特蒂家族成員，極致的政治玩家。」

另一名網友在社群平台Reddit說，雖然維洛尼卡此舉可能只是諷刺或想吸引關注，但即使薩拉在2016年大選也是支持羅貝多角逐副總統，因此不能排除維洛尼卡支持羅貝多選總統的可能性。

@lflvkkgkgksjsjdnfnnanj @veronicaduterteee #fyp #letlenilead ♬ sarcsm ba to or what - azi

►小米品牌日來了！超狂特價必買

ET快訊
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

普丁「克里米亞回歸8周年」音樂會大造勢　上萬支持者穿Z符號相挺

杜特蒂么女抖音熱舞！影片瘋傳「破百萬觀看」原因曝

日本岩手縣外海「規模5.5地震」　無海嘯威脅

國際火線／血的蒙太奇：敖德薩大屠殺事件

瑞士銀行揭露　俄羅斯富豪海外藏金2130億美元

CNN分析拜習通話5原因：美國必須管理一個「冷血」的伙伴關係

長程輪在美國「擱淺5天」　長榮找來長賜輪救援團隊

英國吊銷「俄國官媒」RT電視台許可證　莫斯科譴責：限制言論自由

快訊／電力供給極度嚴峻！東京電力公司發布大規模停電預警

拜登批普丁是「純粹的暴徒」　克里姆林宮：已構成人身侮辱

最硬教召解編！軍人離營超嗨　終見女友...他笑：晚上有安排

陸童從後座重摔遭汽車「開過」　媽嚇壞尖叫...30人合力抬車救援

肥宅砸80萬整形變「挺鼻男」 前女友秒求復合！桃花猛開

送先生回韓工作！妻不捨落淚　機場緊擁道別：還是不習慣分開

紅燈剩20秒等不及！騎士越線　一滑到待轉區...警察出現GG了

梁嫌無教化可能一審判死刑 長榮女大生母：只想女兒回來

驚悚影片曝！對向飛來4.9kg鐵片　女教師遭砸中當場死亡

炎亞綸談《初擁》墜谷「是我怎麼辦」　吳映潔一聽淚崩：不要講這種話！

飼主假裝吃完德國牧羊犬肉肉　牠委屈卻無怨言：妳開心就好

逛好市多撿到待買清單　絕美字跡PO網竟釣出失主

普丁「克里米亞回歸8周年」音樂會大造勢　上萬支持者穿Z符號相挺

杜特蒂么女抖音熱舞！影片瘋傳「破百萬觀看」原因曝

日本岩手縣外海「規模5.5地震」　無海嘯威脅

國際火線／血的蒙太奇：敖德薩大屠殺事件

瑞士銀行揭露　俄羅斯富豪海外藏金2130億美元

CNN分析拜習通話5原因：美國必須管理一個「冷血」的伙伴關係

長程輪在美國「擱淺5天」　長榮找來長賜輪救援團隊

英國吊銷「俄國官媒」RT電視台許可證　莫斯科譴責：限制言論自由

快訊／電力供給極度嚴峻！東京電力公司發布大規模停電預警

拜登批普丁是「純粹的暴徒」　克里姆林宮：已構成人身侮辱

普丁「克里米亞回歸8周年」音樂會大造勢　上萬支持者穿Z符號相挺

美容師告男友粗暴性侵結局逆轉　法院認證她「極為享受」還誇他猛

東華男大生遭綁樹上！全身遭灑白粉　他氣炸：是在霸凌嗎

麥當勞「冰心雪糕」突停售！公告4字讓網看傻：國文課在睡？

工作待辦事項多　該速戰速決還是謹慎行事？

跨海爭女義籍父淚：我不是富商，合法接小孩「法律不是保護人？」

快訊／Google地圖深夜大當機　網友哀號：我迷路了

Ella求上位不擇手段！曝「人性陰暗面」中毒太深　情緒失控淚崩

基隆城博會水上觀展＋高鐵假期　日夜兩大亮點全新體驗

運科驗證適合側投　劉昱言狂飆生涯最速

任賢齊隔離9次「連歌都寫不出來」　《跑馬》曝鈕承澤發飆內幕：給他重新的機會

國際熱門新聞

血的蒙太奇：敖德薩大屠殺事件

CNN分析拜習通話：必須管理冷血的伙伴關係

瑞士銀行揭露　俄羅斯富豪海外藏金2130億美元

杜特蒂么女抖音熱舞　音樂是對手競選歌

正妹嫁AV男優！尪抱其他女人　她喊：很幸福

快訊／東京電力公司發布大規模停電預警

日本岩手縣外海規模5.5地震 無海嘯威脅

長程輪在美國擱淺5天　長榮找來長賜輪救援團隊

女玻璃杯塞下體　4年變8cm巨大結石

2惡犬瘋啃800下　女皮膚被扯掉毀容畫面曝光

英國吊銷「俄國官媒」RT電視台許可證　莫斯科譴責

普丁推特只追蹤22人「他竟入列」　專家曝原因

坦克被連環轟　俄軍驚嚇棄車狂逃

妹子「清涼木瓜奶」賣青木瓜　巨乳狂吸客

更多熱門

相關新聞

開戰杰尼龜無測試場　彰化接手選定這條路

開戰杰尼龜無測試場　彰化接手選定這條路

台灣賽車教父「廖老大」不滿大陸抖音網紅杰爺，酸台灣「沒有快車」，不斷隔空交火、約戰，為了證明台灣賽車水準，自費改裝一輛進口名車決定高下，如今已經完工，卻苦於借不到道路測速，彰化縣議長謝典林得知後，已經得到田中鎮公所首肯，協調彰化高鐵站特區道路申請路權。

三重麥當勞「神秘軌道」穿梭2層樓！店員揭內幕

三重麥當勞「神秘軌道」穿梭2層樓！店員揭內幕

已進入參選備戰狀態？陳時中：沒有

已進入參選備戰狀態？陳時中：沒有

TikTok海外版　將由甲骨文儲存美國用戶資訊

TikTok海外版　將由甲骨文儲存美國用戶資訊

客人買鋁箔包「1壞習慣」　店員超崩潰！

客人買鋁箔包「1壞習慣」　店員超崩潰！

關鍵字：

杜特蒂選舉么女Veronica Duterte抖音

讀者迴響

熱門新聞

Lisa新代言違反泰國法律！最高「判1年有期徒刑」網急了

女大生遭擄殺！心臟充滿氣體原因曝

雷／《華燈3》殺死蘇媽媽兇手終於揭曉！

和義美「同天生日」免費拿2千元禮金

即／特戰兵嗆裝備輸教召！國防部回應了

烏國寶級女星遭俄軍炸死！　官方慟：無法挽回的悲傷

醫示警「腿變4種顏色」小心了！

拜習會「不支持台獨、願同中方溝通烏情勢」

男士林衝撞3人　網怒：這台每天飆

台大準研究生拍80少女裸照　遭判104年刑期定讞

雷／《華燈3》90秒火辣男男床戲

逛好市多撿到待買清單　「絕美字跡」萬人喊讚

央視：中美元首又一次直接對話極不尋常

高中生召妓嫌房間髒喊退款　約出來談慘了

台中大違建「1樓蓋成5樓」　地主竟是議員

更多

最夯影音

更多
最硬教召解編！軍人離營超嗨　終見女友...他笑：晚上有安排

最硬教召解編！軍人離營超嗨　終見女友...他笑：晚上有安排
陸童從後座重摔遭汽車「開過」　媽嚇壞尖叫...30人合力抬車救援

陸童從後座重摔遭汽車「開過」　媽嚇壞尖叫...30人合力抬車救援

肥宅砸80萬整形變「挺鼻男」 前女友秒求復合！桃花猛開

肥宅砸80萬整形變「挺鼻男」 前女友秒求復合！桃花猛開

送先生回韓工作！妻不捨落淚　機場緊擁道別：還是不習慣分開

送先生回韓工作！妻不捨落淚　機場緊擁道別：還是不習慣分開

紅燈剩20秒等不及！騎士越線　一滑到待轉區...警察出現GG了

紅燈剩20秒等不及！騎士越線　一滑到待轉區...警察出現GG了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面