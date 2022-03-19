國際火線／血的蒙太奇：敖德薩大屠殺事件

▲烏克蘭國防部正在守望敖德薩。（圖／路透）

記者朱錦華／特稿

外媒報導，俄軍正逼近烏克蘭第三大城敖德薩(Odessa，或譯奧德薩)，意在打通克里米亞走廊，將海岸線全部拿下。如此一來，亞速海將變成俄羅斯的內海，烏克蘭勢必變成一個內陸國家。敖德薩未來恐面臨慘烈的圍城之戰。

敖德薩啊，敖德薩。對許多「電影發燒友」來說，敖德薩是深深印刻在腦海裡的一個名字。蘇俄電影之父艾森斯坦(Sergei Eisenstein，1898-1948)在1925年推出的經典電影、被奉為「電影蒙太奇教科書」的《波坦金戰艦》(Battleship Potemkin)，當中最經典的一場戲，正是著名的「敖德薩石階」(The Odessa Steps)大屠殺。

故事背景是1905年6月27日，俄國「波坦金上將號」戰艦上的水手因為拒絕吃壞掉了的牛肉，跟上級軍官爆發激烈衝突，後來演變為數百名水兵全體叛變。入夜後，「波坦金上將號」駛進敖德薩港，接受革命群眾提供食物補給。這時候，沙皇的軍隊和警察趕到鎮壓，對水兵和平民展開了無差別的大屠殺。

▲▼《波坦金戰艦》最經典的一場戲：「奧德薩石階」。（劇照）

這一場在電影史上留下赫赫名聲的高潮戲，由於太過經典和震撼人心，讓多數人都以為「敖德薩石階」真的發生過這麼一場大屠殺。事實上不然，真正的大屠殺發生在附近的街道上(據說造成約2000人死亡）。但艾森斯坦為了更好的戲劇效果，移花接本的把場景搬到了「敖德薩石階」。電影往往會改變人們對歷史的認知，這又是另一明證。

敖德薩史上的另一場大屠殺，發生在二戰期間。當時，該市遭德國納粹與親德的羅馬尼亞人佔領。1941年10月22日，位於Marazlievskaya街上的羅馬尼亞軍事指揮官辦公室和第10步兵師總部大樓，被蘇聯紅軍遙控引爆在撤退前預先埋藏的地雷。這場爆炸造成67人死亡，包括16名軍官和該市的最高軍事指揮官：羅馬尼亞將軍格洛戈亞努(Ioan Glogojeanu)。

軍方認為這是共產黨和猶太人所為。羅馬尼亞和德國部隊從22日晚上起展開報復，到12月23日中午，有5000名平民被逮捕並槍殺，當中大部分是猶太人。另外，10月23日上午，有大約1.9萬名猶太人被集合在港口的9個倉庫裡，隨即遭到射殺，之後倉庫被放火焚燒，許多人被活活燒死。

23日下午，有超過兩萬人被強迫離開城鎮，部分人在壕溝前被射殺。羅馬尼亞人擔心屠殺時間過長，把沒殺完的猶太人押到4個大營房裡，關上大門後，士兵透過洞口向裡面開槍。為了確定裡面所有人都已死亡，24日，羅馬尼亞軍隊對其中3座營房縱火，試圖通過窗戶或者洞口逃生的人遭到射殺。另外約有3.5萬至4萬名猶太人被押到斯洛博德卡(Slobodka)郊區的一個貧民窟裡。在那裡，許人死於失溫。

史學家估計，在10月22日至24日發生的這宗單一屠殺事件裡，約有2.5萬至3.4萬名猶太人被槍殺或燒死。二戰前，敖德薩的猶太人人口約20萬人，佔該市總人口的30%。當羅馬尼亞人佔領這座城市時，只剩下8、9萬名猶太人，其餘的人若非已經逃離就是被殺。在羅馬尼亞人佔領期間，烏克蘭德涅斯特河(Dniester)與布格河(Bug)之間地區，估計有超過10萬猶太人遭到殺害。