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瑞士銀行揭露　俄羅斯富豪海外藏金2130億美元

▲美元,瑞士法郎,英鎊,歐元紙幣。（圖／路透）

▲瑞士銀行協會此次的披露行動相當罕見。（圖／路透）

文／中央社蘇黎世18日綜合外電報導

俄羅斯因為入侵烏克蘭遭受國際制裁，讓外界得以一窺瑞士金庫。瑞士銀行協會估計，俄羅斯客戶存放在瑞士秘密銀行的資產合計高達2130億美元（約新台幣6兆元）。

路透社報導，瑞士銀行協會（SBA）推估，俄羅斯客戶在瑞士境外帳戶的存款合計約1500億至2000億瑞士法郎（2130億美元）。

瑞士是全世界最大離岸財富中心，最新披露的金額顯示，俄羅斯富豪與瑞士銀行的業務往來，比金融機構資產負債表上曝險部位要大得多。

SBA這次披露相當罕見。對許多揭露透明度的要求，瑞士向來都如銅牆鐵壁般置之不理，但在俄羅斯入侵烏克蘭後，瑞士也採取罕見舉動，適用歐盟對俄羅斯資金實施制裁。

對於瑞士當局在這場戰事中扮演的角色，瑞士大眾的質疑聲音愈來愈多。社會民主黨共同主席梅耶（Mattea Meyer）呼籲當局，扣下任何屬於俄羅斯政府、俄國總統普丁（Vladimir Putin）及他周圍人士的資金。

她表示：「那些俄國富豪忠於克里姆林宮，他們的資金和活動…會替戰爭提供資金。」她並稱瑞士「必須盡一切可能切斷他們的現金流」。

SBA的估算，揭露了對俄羅斯實施制裁的規模，相關動作包括凍結資金。

瑞士經濟部表示，由於瑞士的制裁名單不斷增加，當局仍在統計銀行報告，因此對於凍結俄羅斯資產的規模，尚無具有意義估計。

儘管SBA給出了推估數字，但也強調指出，相較於全世界富豪世世代代在瑞士這個避稅天堂存放的財富，俄羅斯富豪的資產只不過是九牛一毛。

SBA在21日寄給路透社的電郵聲明中表示：「在存放於瑞士銀行的整體跨境資產當中，俄羅斯客戶的占比大概僅是個位數百分比前段。」

 

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