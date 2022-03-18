CNN分析拜習通話5原因：美國必須管理一個「冷血」的伙伴關係

▲CNN分析拜習通話5原因。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平，在台灣時間18日21：00進行通話，美國媒體CNN也分析了拜習通話重要的5個重要原因，其中一個原因是，美國必須管理一個「冷血」的伙伴關係。

CNN分析如下：

1.正值俄烏戰爭的關鍵時刻：據美國官員稱， 中國正在權衡是否向俄羅斯提供軍事或財政援助，由於俄軍在烏克蘭遭受重大損失，俄羅斯已提出要求。

如果中國同意，它可能會在未來幾十年內削弱其與西方的關係。

2.中國可以向俄羅斯提供一系列支持：拜登在電話中希望向習近平闡明通過軍事或財政援助協助俄羅斯戰爭的不利因素。

3.美國必須管理一個「冷血」的伙伴關係：甚至在俄羅斯入侵烏克蘭之前，美國官員就在警惕地註視著普丁和習近平的關係越來越密切。

中央情報局局長比爾伯恩斯（Bill Burns）上周表示，這種夥伴關係植根於「許多非常冷血的原因」。

從那時起，隨著習近平權衡如何應對俄羅斯在烏克蘭的戰爭，這種無限制的伙伴關係受到了考驗。

4.美國在亞洲的盟友正在密切關注：俄羅斯的入侵在全世界引發了焦慮的漣漪。

一個密切關注的地方是中國聲稱擁有主權的自治島嶼台灣。北京最近加強了靠近該島的軍事飛行，並警告不要接受美國的支持。

5.拜登和習近平有著截然不同的世界觀：在烏克蘭衝突之前，拜登似乎有意將美國的外交政策重新聚焦於亞洲，他將美國和中國之間的競爭視為下個世紀的決定性挑戰。

儘管最近幾週烏克蘭危機一直困擾著白宮，但官員們堅稱他們仍然能夠保持其壓倒一切的願景。

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