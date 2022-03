長程輪在美國「擱淺5天」　長榮找來長賜輪救援團隊

▲長榮海運公司(Evergreen Marine Corp)貨櫃船長程輪(Ever Forward)。(圖/達志影像/美聯社)

記者林彥臣/綜合報導

長榮海運公司(Evergreen Marine Corp)貨櫃船長程輪(Ever Forward)在美國巴爾的摩已擱淺5天,為了及早讓長程輪脫困,長榮找來了去年解救長賜輪的團隊提供協助。

根據《美聯社》報導,長程輪在美東時間13日晚上,受困巴爾的摩附近的切薩皮克灣(Chesapeake Bay),長榮海運再度聘請海事救援公司Donjon-Smit前來相助。

Donjon-Smit是Donjon Marine Co與Smit Salvage Americas的合資公司,Smit Salvage是荷蘭疏浚公司Boskalis的子公司,曾在去年3月協助卡在「蘇伊士運河」6天的長賜輪脫困。

