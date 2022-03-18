澤倫斯基、普丁可能碰面！烏總統顧問曝時間點　但有1條件

▲俄羅斯總統普丁（左）與烏克蘭總統澤倫斯基（右）。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）17日暗示，澤倫斯基可能會與俄羅斯總統普丁在未來數周內會面。但他也說，只有基輔、莫斯科簽署和平協議時才會碰面。

俄官媒RT News報導，波多利亞克是在接受「Wirtualna Polska」採訪時提及上述內容。他說，待協議相關作業一完成，就會開始進行會議籌畫工作，「這會在未來數周內發生，地點位置對我們來說無關緊要，可以在任何地方進行，除了俄羅斯」。

波多利亞克表示，烏俄雙方和平協議最終審定可能需要一些時間，數日或一周半不等，到目前為止，烏克蘭和俄羅斯都在堅持各自觀點。他說，俄國即刻撤軍會是和平協議其中一個重要內容，但談判協商是個大規模進程，除了烏俄，波蘭等其他國家參與其中，「這不僅僅只是簽署協議，我們希望能制定一套具體機制確保未來安全」。

但波多利亞克也透露，即便雙方達成協議，也不代表衝突就會結束，「簽署和平條約只能終結衝突活躍階段」。

►普丁開出「確切停戰條件」 願與澤倫斯基面對面談判

►俄母親強忍淚水開嗆「還我兒子！」 部隊遭殲滅只剩10人活著

►俄羅斯入侵烏克蘭是「史詩級慘敗」！俄專家：普丁犯了4大錯誤