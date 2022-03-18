烏克蘭稱殲滅1.4萬俄兵　英國防部：持續挫敗俄軍圍城企圖

▲烏克蘭國防部表示，迄今累計1萬4200名俄羅斯士兵死亡，摧毀敵方450輛坦克。圖為烏克蘭士兵。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

烏俄戰事進入第23天。烏克蘭國防部臉書稍早發布最新戰況指出，迄今累計1萬4200名俄羅斯士兵死亡，摧毀450輛坦克、93架飛機、112架直升機及43個防空系統。英國國防部稍早表示，俄軍這星期取得的進展微乎其微，基輔、尼古拉耶夫的烏克蘭軍隊持續挫敗俄軍想要圍城的企圖。

稍早，俄羅斯也發布戰況報告，內容強調俄方摧毀烏克蘭至少1400輛坦克等裝甲戰車，以及多管火箭砲138輛、野戰火砲及迫擊砲535門、特種軍用車輛1197輛。

不過BBC表示，雙方真實傷亡狀況無法核實。美國官員17日預估，俄方陣亡人數恐怕已超過7000人，受傷人數可能高達1.4萬人。但俄方在3月3日罕見提及的數字，當時只承認498名俄軍戰死，此後始終保持沉默。

英國國防部稍早也說，俄軍這星期取得的進展微乎其微，基輔、尼古拉耶夫的烏克蘭軍隊持續挫敗俄軍想要圍城的企圖。烏克蘭第二大城哈爾科夫、北部城市切爾尼戈夫（Chernihiv）、蘇梅（Sumy）、南部城市馬力波（Mariupol）仍被俄軍包圍中，正遭受俄方猛烈砲擊。

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