普丁推特只追蹤22人　好萊塢巨星竟入列！專家曝2關鍵原因

▲普丁的官方推特僅追蹤了22人。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯總統普丁的官方推特只關注了22人，不過外媒最近卻發現，追蹤列表中竟出現了幾個出人意料的帳號，讓外界好奇普丁追蹤的選擇標準為何。專家解釋，這可能是因為普丁的帳號並非他本人直接管理，而是被官方當作是「資訊戰」的工具之一，因此才會追蹤特定人士，來讓帳號看起來「更合法」。

據《澳洲新聞》報導，普丁官方推特自開通至今，僅追蹤了22個帳號，其中有俄羅斯官媒「衛星通訊社」、親俄媒體RT電視台、俄羅斯政府機構與部分俄國官員等「說得通」的帳號，不過外媒最近卻發現，他也追蹤了一些「讓人出乎意料」的帳號。

▲普丁追蹤的帳號讓外界難以判定其選擇標準。（圖／翻攝自推特）

報導稱，普丁的追蹤列表中，居然出現了美國前總統歐巴馬（Barack Obama）、英國首相強森（Boris Johnson）、加拿大前總理哈波（Stephen Harper）、北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）等人，令人大感意外，因為普丁的政治立場明顯和北約、西方國家全然不同。

此外，人們也發現，近期在網上公然反對俄羅斯向烏克蘭開戰的全球首富馬斯克（Elon Musk）和美國男星兼前政治家阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）也赫然在列，更讓人好奇，究竟被普丁選擇入列的22人選擇標準為何。

墨爾本大學副教授帕特萊特（William Partlett）認為，普丁的官方推特可能不是他本人直接管理，而是由政府指派的專人協助運營，而且普丁的帳號也被克里姆林宮當作「資訊戰」的其中一環，因此這個帳號只用英文、而不是俄文來發文，「他們清楚，西方國家有不少人都在推特上追蹤消息，這也就解釋了為什麼追蹤列表中會看見馬斯克和阿諾史瓦辛格這樣的帳號」。

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