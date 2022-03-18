普丁超怕死！大動作換掉逾千員工防暗殺　「學皇帝要人飯前試毒」

▲普丁因為害怕被暗殺，不止飯前需要有人先試毒，還大動作地更換了身邊逾千名員工。（圖／路透社）

記者葉睿涵／綜合報導

自俄羅斯總統普丁上任以來，政敵或異己被毒害的消息就時有所聞。知情人士透露，普丁其實也很害怕別人將下毒的手段用在自己身上，因此他在吃飯前會先派人為他試毒，甚至還在上個月更換了身邊逾千名工作人員，以防止被核心圈子裡的親信暗殺。

綜合外媒報導，《野獸日報》特約編輯科佩塔斯（Craig Copetas）透露，「普丁現在已變得愈來愈偏執，還不時擔心他的核心圈子裡會有人想毒害他，因此他在飯前一定會先派人試吃同一份食物，甚至還在上個月更換了身邊的秘書、廚師、洗衣女工等1000多名員工。據情報機構評估，他現在非常害怕。」

事實上，自普丁上任以來，因反對或激怒俄羅斯政府而被毒死的大有人在。烏克蘭總統候選人尤先科（Viktor Yushchenko）在2004年被毒死；同年，一位名叫波利特科夫斯卡雅（Anna Politkovskaya）的著名調查記者也被下毒，並在搶救生還的2年後，於普丁生日當天被槍殺。

去年8月，反對派領導人納瓦爾尼（Alexei Navalny）也傳出遭俄國聯邦安全局（FBS）特務下毒，導致他中毒後陷入昏迷，還需要依靠呼吸機生存。還好在醫生的搶救下，他終於在數週後脫離險境，但仍出現手部乏力、寫字困難等的中毒後遺症，需定期回診復建，還被莫斯科當局逮捕入獄，至今未被釋放。

此前，前蘇聯軍事情報官員沃爾達斯基（Boris Voldarsky）曾寫過一本書籍，描述了前蘇聯國家安全委員會（KGB）毒藥計劃的細節，聲稱俄羅斯製造的毒藥有一個共同點，即必須讓受害者看起來是死於自然的，因此毒物實驗室「Kamera」研發出了從天然原料組成、難以追蹤的毒品，可以殺人於無形。

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