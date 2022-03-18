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公司視訊裁員800人　船長神反制！把船員「鎖在船上」

▲▼停泊在英國赫爾市的「P＆O」公司所屬渡輪。（圖／路透）

▲一艘停泊在英國赫爾市的「P＆O」公司所屬渡輪。（圖／路透，下同）

記者張寧倢／編譯

註冊於英國「P＆O Cruises」郵輪公司先前透過視訊會議軟體ZOOM「遠端解雇」了800名員工。對此，P＆O的一名荷蘭籍船長法維爾（Eugene Favier）為了抗議公司大規模裁員，把自己和所有船員封鎖在渡輪上，並拒絕讓警察或新船員在內的任何人登船。一名英國議員大讚船長是挺身抗爭的「英雄」。

▲▼停泊在英國赫爾市的「P＆O」公司所屬渡輪。（圖／路透）

根據澳洲新聞網（news.com.au）等外媒報導，P＆O高階主管透過ZOOM視訊會議播放一段事先錄好的影片，通知多達800名員工遭解雇，而且是立即生效，「今天將是你最後一天工作。」影片提到，今後公司將主要由第三方船員公司提供人力。不過，被裁員者並沒有放棄，在英國赫爾（Hull）、多佛（Dover）和利物浦都出現一系列抗爭活動。

一艘重6萬噸，可搭載1360名乘客與141名船員的P＆O渡輪「赫爾驕傲號」（Pride of Hull）從鹿特丹航抵赫爾市後，船員們才驚覺自己失業了。荷蘭籍船長法維爾拒絕讓警察和新船員登船，把自己和船員都關在船上，誓言若裁員爭端未解，就要一直留在這艘渡輪中，而且船上還有足夠的補給供船員們生活。

▲▼停泊在英國赫爾市的「P＆O」公司所屬渡輪。（圖／路透）

赫爾市工黨議員特納（Karl Turner）推文稱，根據他對海商法的理解，即使郵輪已停泊在港口，但船長依然有權拒絕任何人登船。報導稱，這場僵局持續了6小時後，P＆O公司應法維爾要求提供了裁員協議的書面條款，船員們才陸續下船，不過船長等主要工作人員仍留在船上。特納大讚法維爾是為了船員挺身而出的英雄。

英國鐵路海事運輸工會（RMT）表示，這些船員們正在被更廉價的海外移工取代。報導補充，P＆O於2019年被杜拜環球港務集團（DP World）收購後，已與原先的同集團公司P&O Cruises Australia分家，目前P＆O擁有近4000名員工，每年往返於英國、法國與愛爾蘭等主要航線上的班次達3萬多趟航班。

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