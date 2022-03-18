全職長照70歲病母心累　男冷血殺人搜尋「割喉會被判多少年」

▲男不堪長照壓力殺母。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

英國36歲男子柯爾(John Cole)因為無法承受照顧生病母親的長照壓力，竟然持刀瘋狂捅死對方，還上Google搜尋「如果把人割喉會被判多少年」，日前判決結果出爐，手法凶殘的他最後被判終身監禁。

柯爾被控去年5月10日在位於劍橋郡的家中，用刀殺死他全職照顧的70歲母親溫蒂(Wendy Cole)，警方凌晨3時接到報案電話，他在電話中坦承，「我做了蠢事，殺了我媽和狗」。警方抵達現場，在柯爾家中找到用來犯案的沾血凶刀，溫蒂躺在床上被刺傷，雖然當時還有氣息30分鐘後仍不治身亡。

警方在柯爾電腦中發現，他曾上網搜尋許多不安字眼，包含「用刀殺人會被判多久」、「如果我把某人割喉，會坐多久牢」、「媽媽被兒子謀殺」、「兒子用刀殺死媽媽」等關鍵字。據了解，柯爾與母親同住6年期間，因為擔心對方的身體狀況很少有機會離開家門，並且曾嘗試聯繫社福機構。

姊姊表示，她回家探訪時發現母親身體狀況愈來愈差，可是拒絕去住養老院，在命案發生前2天她再去探訪時，弟弟突然情緒失控，向她哭喊再也受不了了。驗屍報告顯示，死者脖子處有割傷和砍傷，但致命死因主要來自於胸口被刺的3刀。

柯爾因為涉嫌謀殺被捕，送醫後發現他身體狀況十分正常，但曾被診斷出有焦慮症，本案上月在彼得伯勒(Peterborough)刑事法庭開庭，最後認定謀殺罪成，16日正式判處終身監禁，最低期限為入獄11年，才可被考慮是否緩刑。