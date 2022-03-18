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烏兵扛火箭砲「射爆俄軍」第一視角曝光　軍卡失控飄移撞路標

記者吳美依／綜合報導

烏克蘭軍方多次釋出部隊奇襲成功，以及俄國戰俘自白的影片，大打心理戰。最新一段影片顯示，一名烏克蘭士兵扛著可攜式火箭砲發射器，埋伏在道路旁的樹林裡，靜待敵方路過時開火。只見一輛俄軍卡車毫無預警被射中，立刻炸出烈焰及濃煙，接著失控偏離馬路，撞倒路標。

▲▼烏克蘭士兵扛火箭砲擊中俄軍卡車。（圖／翻攝Telegram@ЮРІЙ МИСЯГІН）

▲烏克蘭士兵發射可攜式火箭砲，擊中俄軍卡車。（圖／翻攝Telegram@ЮРІЙ МИСЯГІН）

烏克蘭議員莫西亞寧（Yuriy Mysiahin）在Telegram帳號分享影片，他肯定陸軍127旅226營烏軍的努力及貢獻，並且寫道，「現在那些占領者們（俄軍）不得不好好休息，滋潤一下哈爾科夫州的土壤了。」

《太陽報》報導，事發地點位於烏東哈爾科夫州（Kharkiv）城鎮科扎洽洛帕尼（Kozacha Lopan），當地16日遭受俄軍砲擊，造成至少3位平民死亡，但影片中的俄軍傷亡情況未獲官方證實。

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