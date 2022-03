烏西部大城利維夫「飛機修理廠」遭空襲！　濃煙狂冒至少爆炸3次

▲烏西部大城利維夫「機場周圍」遭空襲濃煙狂冒。(圖/翻攝自推特/@mishazelinsky)



記者張方瑀/綜合報導

烏克蘭西部大城利維夫18日清晨傳出爆炸聲響,機場周圍冒出陣陣濃煙,外界一度認為是機場遭到空襲,傳出至少3次爆炸聲響。但利維夫市長澄清,是機場周圍的一座飛機修理工廠遭到攻擊,機場本身並無受損。

利維夫(Lviv)18日清晨傳出爆炸聲響,從推特上曝光的影片可以看到,靠近利維夫國際機場(Lviv Danylo Halytskyi International airport)的地方不斷冒出陣陣濃煙,外界認為,應該是機場遭到攻擊。但CNN引述薩多維說法指出,俄軍18日攻擊的是當地一間飛機修理工廠,多枚飛彈擊中此處。

BREAKING: Lviv airport has been hit by Russian missiles. I’m told it’s four missiles, but all unclear.



I can see smoke on the horizon from my apartment in the centre — airport is 6km from centre. Video not mine. pic.twitter.com/gZ5zNpDje5