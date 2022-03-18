英國防大臣被騙了！接到「烏克蘭總理」詭異來電　瞎聊10分鐘才發現

▲英國國防大臣華萊士在推特表示，接到一通自稱烏克蘭總理的電話。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯發起軍事行動侵略烏克蘭後，各種假訊息傳得滿天飛，心理戰、認知作戰也成為影響勝敗的重要一環！英國國防大臣華萊士（Ben Wallace）便於當地時間17日透露，曾經接到一通自稱是烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）的惡作劇電話，還和對方聊10多分鐘。華萊士認為，這是俄羅斯使出的「奧步」。

根據《衛報》，華萊士於17日在推特透露自己接到一通自稱是烏克蘭總理什米加爾的詐騙電話，還和對方聊了約10分鐘。事後，英國國防部某消息人士向《路透社》透露，華萊士在之後便下令立即調查，查明該通冒名電話的真實身份。

該案已引發民眾對國家資訊安全的疑慮，特別是華萊士暗示，俄羅斯是此案的幕後黑手。

根據《天空新聞》，冒名頂替烏克蘭總理的男子在通話時，其身後擺著一面烏克蘭國旗，甚至還使用烏克蘭大使館的虛假訊息，讓自己看起來更加逼真。消息人士表示，華萊士在波蘭時接起該則通話，冒名頂替者開始提出一些關於烏克蘭物交政策的問題，不過當問題變得更加「極端」，甚至出現華萊士不知情的名字時，通話被要求中斷。

另外，影子（議會制民主國家中，在野黨為準備上台執政而設的預備內閣）內政部長兼現任國會議員林奇（Holly Lynch）表示，「個人能夠透過詐騙手段來接觸到負責我國國防事務的兩位最高級政府部長，這起事件令人擔憂。有些問題必須回答，例如為何沒有做好事前調查的基礎工作，尤其是民眾對於假訊息、網路攻擊的安全疑慮加劇的時候。」

報導指出，其實這次並非英國高官接到惡作劇電話的首起案例，早在2018年5月，時任外交大臣（現任首相）強生（Boris Johnson）就曾在一通惡作劇電話中，與自稱是亞美尼亞總理的對方談論國際關係。

而有消息指出，英國政府曾於2015年連續接到過2次惡作劇電話，其中一名自稱是英國政府通信總部（GCHQ）負責人漢尼根（Robert Hannigan）的冒名頂替者成功透過手機與時任英國首相卡麥隆（David Cameron）取得聯繫；而在另則通話，則是有人致電給通信總部，設法取得漢尼根的手機號碼。

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