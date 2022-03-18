妹子秀出「清涼木瓜奶」賣青木瓜　震撼巨乳狂吸客！日賺逾萬元

▲泰國巨乳妹賣木瓜，生意興隆，日賺一萬泰銖。（圖／翻攝自Facebook／นมโต ตำป่า，下同）

記者張寧倢／編譯

泰國武里南府出現爆紅美食攤販，儘管地點位於小村莊裡，每天營業額仍超過1萬泰銖（約新台幣8500元），原因就出在顧攤的是一名年輕妹子「Pookie」，她不僅專賣涼拌青木瓜，胸部也是「木瓜巨乳」，清涼宣傳照在網路瘋傳後，有顧客為了一睹她的風采，不惜開車7個多小時來店裡消費。

根據泰媒Thaiger報導，泰國巨乳妹Pookie為了推銷「她的青木瓜」2月開始在臉書上PO出多張清涼照，其中可見她性感雙峰已經快撐爆連身裙，另外，為了推銷店內販售飲料她也穿上布料極少的性感比基尼，渾圓胸型一覽無遺。這些照片成功帶來新客源，許多網友慕名而來，不僅是想吃青木瓜沙拉，也是為了一睹比木瓜更壯觀的性感巨乳。

不過，這些顧客可能要失望了。因為Pookie說，拍這系列性感的比基尼照只是為了宣傳，還曾經受到批評聲浪，她害怕當地民眾會在開店時過來訓斥她，於是她真正做生意的時候不會露出深溝，只會穿普通的T恤上班。儘管如此，Pookie店裡銷售額仍因此蒸蒸日上，每天都能賺進至少1萬泰銖。

Pookie表示，現在她最多曾在一天內接到300通的預約電話，還有一名顧客特別從靠近寮國邊境的省分開了7個多小時的車程，就為了來吃她做的木瓜沙拉。她表示，她很開心能為家人和自己增加更多收入，還建議其他業者要勇敢去做對的事，「如果你有料，就應該把它秀出來。」

▼泰國巨乳木瓜妹平常開店會「藏起好身材」，只穿著普通T恤。（圖／翻攝自YouTube）

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