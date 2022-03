俄羅斯進攻停滯！英國防部「曝1關鍵」：軍隊確實出問題

▲烏克蘭軍隊不斷的反擊迫使俄羅斯轉移大量軍隊來防衛補給線。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

烏俄戰爭邁入第23天,俄軍遲遲無法攻入烏克蘭首都基輔,整體進攻速度放緩。英國國防部17日表示,俄軍後勤確實出現問題,現在被迫轉移軍隊確保補給線,主力不再是對烏克蘭發動攻勢。

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/a5algmAMCg



#StandWithUkraine pic.twitter.com/mZIb3wyBG4