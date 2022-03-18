俄羅斯進攻停滯！英國防部「曝1關鍵」：軍隊確實出問題

▲烏克蘭軍隊不斷的反擊迫使俄羅斯轉移大量軍隊來防衛補給線。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

烏俄戰爭邁入第23天，俄軍遲遲無法攻入烏克蘭首都基輔，整體進攻速度放緩。英國國防部17日表示，俄軍後勤確實出現問題，現在被迫轉移軍隊確保補給線，主力不再是對烏克蘭發動攻勢。

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/a5algmAMCg



#StandWithUkraine pic.twitter.com/mZIb3wyBG4 — Ministry of Defence (@DefenceHQ) March 17, 2022

根據《衛報》報導，英國國防部17日在推特發文表示，俄羅斯軍隊面臨嚴重的後勤問題。英國空軍少將史密斯（Mick Smeath）指出，「俄軍不願進行跨境任務、缺乏對空中的控制，以及有限的架橋能力，都在阻止俄羅斯有效地向前線運送食物、燃料等基本必需品。」

史密斯說，「烏克蘭不斷的反擊迫使俄羅斯轉移大量軍隊來防衛補給線，這也嚴重限制了俄軍的進攻潛力。」

美國五角大廈最新情報也指出，若烏俄戰爭不斷延長，導致俄羅斯折損過多兵力與現代化武器，再加上各國經濟制裁的壓力，總統普丁很可能就會威脅西方國家動用核武。