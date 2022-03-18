神速搶修！日高速公路被震裂「8小時就通車」　網酸：台灣至少半年

▲工作團隊只花了不到1天就搶修完畢。（圖／NEXCO東日本）



記者王佩翊／綜合報導

日本福島外海16日晚間發生規模7.4強震，各地災情頻傳，不但造成4死，東北新幹線列車更發生脫軌事故。而東北道高速公路國見至白石南下路段也出現路面裂開的情況，柏油路上的裂痕寬度甚至跟成人男性的足底一樣長，十分駭人。不過相關單位在17日下午就宣布，該路段已經修補完成，超高效率令人震驚不已。

負責日本高速公路管理營運的NEXCO東日本東北分公司17日在官方推特上表示，由於國見到白石區間的南下路段發生地面裂開的現象，因此暫時封閉，緊急投入修復作業。沒想到當天下午3時半就宣布修復作業完成，重新開放東北道全線通車。

▲裂縫跟成人男性的腳掌長度一樣寬。（圖／NEXCO東日本）



該路段因為受到日本強震影響，出現巨大裂縫，根據NEXCO東日本所PO出的現場圖可以看到，有部分裂痕的寬度更是差不多等於一個成人男性的足底長度，但NEXCO東日本依舊在極短時間內展現超高效率，獲得網友讚賞。而宣告修復作業完成時，也同時PO出前後對比圖。

對此日本網友紛紛狂讚，「前後對比才時隔8小時而已，也太厲害了吧，謝謝你們」、「不愧是日本的品質」、「雖然說是緊急處理，但是能在這麼短的時間內恢復，真的值得嘉許」等。而相關照片傳到台灣也同樣引發關注，台灣網友則表示，「台灣修完反而凹凸不平」、「台灣工期至少半年起」等。

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