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遷移總統辦公室考驗尹錫悅智慧！「具體2方案」出爐　計畫新蓋官邸

▲▼總統辦公室遷移候選地有2個方案，左為首爾市龍山區的國防部新大樓、右為光化門政府首爾廳舍本館。（圖／達志影像）

▲總統辦公室遷移候選地有2個方案，左為首爾市龍山區的國防部新大樓、右為光化門政府首爾廳舍本館。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

尹錫悅自從當選南韓第20屆總統後，便急著推動將總統辦公室從青瓦台遷出的計畫。儘管先前尹錫悅曾在政見中表示，計畫將總統辦公室遷移至光化門政府首爾廳舍，但現有空間早已飽和、加上附近高樓遍布導致警力維安困難，因此目前推出折衷方案，分別使用外交部、國防部大樓做為新的總統府。

根據韓媒《韓聯社》、《東亞日報》，如何搬遷總統辦公室，成為考驗尹錫悅新政府國政經營能力的首要課題。尹錫悅今（18）日透過發言人金恩慧（김은혜）表示，青瓦台在過去韓國歷史上象徵著絕對權力，因此尹錫悅決定走出青瓦台，將象徵絕對權力的青瓦台重新歸還給國民，計畫在春花凋謝以前，完成青瓦台周邊地區、步道的開放程序。

▼位於首爾市龍山區的國防部新大樓。（圖／達志影像）

▲▼位於首爾市龍山區的國防部新大樓。（圖／達志影像）

▲▼位於光化門首爾政府廳舍別館的外交部。（圖／達志影像）

▲位於光化門首爾政府廳舍別館的外交部。（圖／達志影像）

原本尹錫悅計畫將總統辦公室從青瓦台遷移至光化門政府首爾廳舍（本館），然而附近車水馬龍、高樓遍布，在總統維安上恐怕會造成困難，因此昨（17）日在與青瓦台移轉專案小組（TF）召開會議、討論1個小時15分鐘的結果，獲得數個較有建設性的方案。

其一是合併使用政府首爾廳舍別館（外交部）、國防部新大樓，或是直接將總統辦公室遷移至位於首爾龍山區的國防部新大樓，至於尹錫悅、金建希夫婦所居住的總統大樓官邸，則是在國防部取得用地上另外新建。

或是在駐韓美軍基地與韓美聯合軍司令部遷移至京畿道平澤市後，在舊有駐韓美軍基地300萬平方公尺的土地上將會新闢國家公園「龍山公園」，屆時公園將成為連結總統辦公室、總統官邸的新平台，讓任何一位國民都能近距離接觸總統，開啟「龍山總統時代」的序幕。不過有意見認為，國防部所在地同樣是民眾在日常生活中難以容易接觸使用的空間，因此恐與尹錫悅遷移總統辦公室的宗旨有所牴觸。

青瓦台移轉專案小組表示，將盡量於近日發表最終討論結果。

▲▼尹錫悅計畫將原本的青瓦台「歸還於民」。（圖／達志影像）

▲尹錫悅計畫將原本的青瓦台「歸還於民」。（圖／達志影像）

不過，南韓政壇也出現反對聲浪，認為遷移總統辦公室與民生經濟議題相比，並非目前最為迫切的問題。曾擔任國民力量非常對策委員長的金鍾仁（김종인）表示，「遷移青瓦台（總統府）的計畫其實尚未取得足夠名份，根本毫無說服力，我不懂為何要把精力浪費在那種地方。與其思考搬家問題，還不如去思考如何幫助因新冠疫情受害的自營業者、中小企業恢復日常生活。」

共同民主黨（現執政黨）預估，若將總統辦公室遷移至國防部新大樓，其消耗費用約為1兆1000億韓元（約新台幣251億元）；國民力量與尹錫悅交接委員會青瓦台移轉專案小組則認為，若今總統辦公室遷移至國防部，則需花費500億韓元（約新台幣11.4億元），若遷移至外交部所進駐的光化門政府首爾廳舍別館，則需消耗1000億韓元（約新台幣22.8億元）。

據悉，其實現任總統文在寅也曾承諾將開啟「光化門總統時代」，將總統辦公室從青瓦台遷移至光化門政府首爾廳舍，不過考量到各種事項、條件難以達成後，最終才宣布放棄執行該項政見。

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