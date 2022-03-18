打贏車臣卻栽在烏克蘭！　烏軍：俄空降部隊「精英」指揮官戰死

▲烏克蘭武裝部隊宣布，俄軍空降傘兵部隊的上校指揮官陣亡。（圖／翻攝自Telegram／Анатолій Штефан，下同）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯軍隊入侵烏克蘭後折損多名高階指揮官。烏克蘭一名軍官表示，俄軍近衛第331傘降團「精英」指揮官謝爾蓋•蘇哈列夫（Serhiy Sukharev）上校遭到烏軍「清算」死亡。根據BBC俄文報導，這支部隊先前曾參加2008年車臣戰爭與喬治亞戰爭，還曾經「迷路」越界掃射烏東一處軍事基地。

根據烏克蘭武裝部隊官員斯特凡（Anatoliy Shtefan）發文表示，烏軍已經剿滅科斯特羅馬空降部隊的指揮官蘇哈列夫上校，「他在『演習』中迷路了，但現在『正確地回家』了。」蘇哈列夫於2021年被提拔為俄國近衛第331傘降團的指揮官，這支部隊曾投入2008年第二次車臣戰爭與5天就攻下南奧塞提亞的喬治亞戰爭。

▲俄軍指揮官蘇哈列夫（Serhiy Sukharev）上校。

BBC報導補充，斯特凡文中提及的「迷路」是指2014年曾有10名來自俄國科斯特羅馬的傘兵在烏東頓內茨克州伊洛瓦伊斯克（Ilovaisk）被俘，當時這些傘兵在沒有識別標記的情況下掃射了烏克蘭部隊，當時俄軍指揮部否認有士兵參與烏東的戰鬥，而這些傘兵只是在「演習中迷路」，不小心跨越了邊界。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭至今，官方僅公布過一次總計傷亡人數。俄羅斯國防部於本月2日透露已有498名軍人死亡、1597人受傷，此後，只有部分地區的軍方負責人公開陣亡同胞的個人資料。

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