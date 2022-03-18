烏克蘭「這目標」太吸引普丁！　專家警告爆發恐怖災難

▲俄羅斯總統普丁2月24日宣布對烏克蘭發起「特別行動」。（圖／路透社）



記者吳美依／綜合報導

俄軍佔領車諾比及札波羅熱核電廠，再度掀起核災擔憂。英屬哥倫比亞大學教授麥克法蘭（Allison M Macfarlane）認為，俄軍應該會持續鎖定核電廠，「因為這些設施提供了烏克蘭超過50%的電力，對於希望控制電力的俄羅斯人而言，將是極具吸引力的目標」，而激烈交火恐怕釀成災難後果。

《半島電視台》報導，烏克蘭擁有發達的核能設施，也是世上第7大核能生產國，儘管本次衝突不太可能釀成車諾比那麼嚴重的核災，核電廠確實面臨嚴重威脅。

麥克法蘭認為，在難以預測的戰爭中，不能排除任何可能性。如果核廢料儲存設施遭破壞，或者因工作人員疲勞、電力不足、冷卻系統故障等因素，未能正常操作及運轉，就可能導致放射性物質洩漏。雖然比較可能產生局部影響，不至於重演1986年車諾比事件，但激烈交火恐讓烏克蘭4間運作中的核電廠爆發非常嚴重的事故。

▲車諾比核電廠。（圖／達志影像／美聯社）



▲俄軍砲擊烏克蘭扎波羅熱核電廠。（圖／路透社）

維也納裁軍及不擴散中心（VCDNP）資深研究員索科夫（Nikolai Sokov）表示，俄軍佔領2座核電廠至今仍未發生重大事故，顯示烏俄雙方都非常謹慎。但他也不排除核災可能性，「核能設施被設計在承平時期運作，這是第一次在擁有如此大量核設施的國家發生如此大規模的戰鬥。這是一個特殊情況，沒有人為此做過準備。」

保加利亞和平使用原能委員會前主席、核子物理學家卡斯基耶夫（Georgi Kaschiev）表示，如果不幸發生核災，嚴重程度取決於廠內工作人員的處理能力，以及當局實施哪些安全措施控制輻射。

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