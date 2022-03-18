「我喜歡這樣賺」！網紅辣媽賣原味絲襪養3子　年收近200萬隆乳吸粉

▲網紅辣媽麗姿（Lizzy Groombridge）。（圖／翻攝自IG／lizzylonglegs27）

圖文／CTWANT

英國網紅辣媽麗姿（Lizzy Groombridge）有3個孩子，日前因為疫情關係收入銳減，為了養活3個孩子，開始賣起原味絲襪，賺進5萬英鎊（約新台幣186.1萬）。麗姿直言，她很喜歡這樣賺錢，不在乎別人對她的看法，「我只想養活我的孩子，讓我們面對現實吧。」

根據《每日郵報》報導，27歲麗姿身高187公分，不僅外型火辣，還有一雙修長的美腿。日前因為疫情，收入銳減，突然看到粉絲詢問是否有在賣「原味絲襪」，因此開始了這門生意。麗姿表示，自己拍了很多與身高有關的影片，且在影片中都穿著緊身衣或絲襪，可能因此讓很多人感到有興趣。

她在短短14天內賣出10雙原味絲襪，在抖音上的粉絲不斷飆升，目前來到73萬人，非常受歡迎，甚至連走在路上都有人認出她。她最近還去動了隆乳手術，增進自己的外型，希望粉絲能再攀升。

▲麗姿剛完成隆乳手術，露出傷口拍照。（圖／翻攝自IG／lizzylonglegs27）

麗姿說，「我是一個媽媽，撫養3個孩子並不容易，我沒有真正可以求助的人，我用我的平台來推動我，給我更多的信心，同時也向其他人展示你可以重頭開始。」她鼓勵大家，勇於實現自己的想法，因為你只活一次，這是值得的。

針對部分人士的批評，麗姿表示，自己心胸開闊，不在乎別人對她的看法，「我只想養活我的孩子，讓我們面對現實吧，我在哪裡有同樣的機會賺錢呢？」未來她預計製作一個平台，幫助其他女性了解如何推廣她們的頁面，使得她們的生活可以變得更好。

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