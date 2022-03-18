　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「我喜歡這樣賺」！網紅辣媽賣原味絲襪養3子　年收近200萬隆乳吸粉

網紅辣媽麗姿（Lizzy Groombridge）。（圖／翻攝自IG／lizzylonglegs27）

▲網紅辣媽麗姿（Lizzy Groombridge）。（圖／翻攝自IG／lizzylonglegs27）

圖文／CTWANT

英國網紅辣媽麗姿（Lizzy Groombridge）有3個孩子，日前因為疫情關係收入銳減，為了養活3個孩子，開始賣起原味絲襪，賺進5萬英鎊（約新台幣186.1萬）。麗姿直言，她很喜歡這樣賺錢，不在乎別人對她的看法，「我只想養活我的孩子，讓我們面對現實吧。」

根據《每日郵報》報導，27歲麗姿身高187公分，不僅外型火辣，還有一雙修長的美腿。日前因為疫情，收入銳減，突然看到粉絲詢問是否有在賣「原味絲襪」，因此開始了這門生意。麗姿表示，自己拍了很多與身高有關的影片，且在影片中都穿著緊身衣或絲襪，可能因此讓很多人感到有興趣。

她在短短14天內賣出10雙原味絲襪，在抖音上的粉絲不斷飆升，目前來到73萬人，非常受歡迎，甚至連走在路上都有人認出她。她最近還去動了隆乳手術，增進自己的外型，希望粉絲能再攀升。

▲▼ 0

▲麗姿剛完成隆乳手術，露出傷口拍照。（圖／翻攝自IG／lizzylonglegs27）

麗姿說，「我是一個媽媽，撫養3個孩子並不容易，我沒有真正可以求助的人，我用我的平台來推動我，給我更多的信心，同時也向其他人展示你可以重頭開始。」她鼓勵大家，勇於實現自己的想法，因為你只活一次，這是值得的。

針對部分人士的批評，麗姿表示，自己心胸開闊，不在乎別人對她的看法，「我只想養活我的孩子，讓我們面對現實吧，我在哪裡有同樣的機會賺錢呢？」未來她預計製作一個平台，幫助其他女性了解如何推廣她們的頁面，使得她們的生活可以變得更好。

延伸閱讀
泰國蝦年後兩波調漲　釣蝦場、燒烤店唉唉叫
血汗幕後1／《初擁》劇組釀2死　超時加班玩命工作血淚連環爆
延吉街大火四人受困　他住對面目擊「火光爆炸」瞬間嚇傻

►小米品牌日來了！超狂特價必買

ET快訊
獨／林韋翰震撼加盟中信特攻　大三元製造機轉戰T1職籃
雷／一句話就猜中！百萬YouTuber神預測《華燈》兇手
史上第一人！富邦球員申請FA被扣薪
職軍被賓士撞死相驗出爐！妻與奪命酒店經紀擦肩　當場暴哭
好天氣快沒了！「再變天」時間曝光
快訊／「山東艦」行經金門外海　國防部回應了
曾酒駕被吊照！今撞死空軍上士　 酒店經紀20萬交保
藍委脫口嗆「國防部長沒打過仗」！　惹怒邱國正
《華燈3》一上線林心如秒發文！　楊謹華曝防雷妙招
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

普丁推特只追蹤22人　好萊塢巨星竟入列！專家曝2關鍵原因

坦克被連環轟！俄軍驚嚇棄車狂逃　無人機完整捕捉畫面曝光

不斷更新／普丁與德總理通話　嗆基輔拖延談判「提議不切實際」

日本7.4強震釀大規模停電　2.3萬劑疫苗「直接報廢」

遷移總統辦公室考驗尹錫悅智慧！「具體2方案」出爐　計畫新蓋官邸

澤倫斯基、普丁可能碰面！烏總統顧問曝時間點　但有1條件

「我喜歡這樣賺」！網紅辣媽賣原味絲襪養3子　年收近200萬隆乳吸粉

烏克蘭親俄勢力：俄羅斯在頓巴斯設立禁飛區

俄羅斯進攻停滯！英國防部「曝1關鍵」：軍隊確實出問題

公司視訊裁員800人　船長神反制！把船員「鎖在船上」

蜂王卡車裡...蜂群2mins集結！ 高雄路邊驚見機車「被吞噬」

室內蹦極運動體驗飛躍健身　高強度360°翻轉狂燒熱量！

鬼鬼祕戀禾浩辰傳4年「無名指戴鑽戒」　脫口「我欠債2億」絕不借人家錢

斑馬「亂入長頸鹿區」依偎磨蹭 動物園揭原因：已當3年室友！

減肥又想吃？女出妙招解饞　「隔手套享用」網：吃了個寂寞

Keanna宣戰2天1爆料！　謝和弦爆「哭求復合」...鐵證照修理莉婭

陸童從後座重摔遭汽車「開過」　媽嚇壞尖叫...30人合力抬車救援

賓士後座男腦死！母放棄急救　決定拔管器捐...審慎考慮國賠

浪汪斑馬線無助等過馬路　暖心騎士見狀下車護送

驚悚影片曝！對向飛來4.9kg鐵片　女教師遭砸中當場死亡

普丁推特只追蹤22人　好萊塢巨星竟入列！專家曝2關鍵原因

坦克被連環轟！俄軍驚嚇棄車狂逃　無人機完整捕捉畫面曝光

不斷更新／普丁與德總理通話　嗆基輔拖延談判「提議不切實際」

日本7.4強震釀大規模停電　2.3萬劑疫苗「直接報廢」

遷移總統辦公室考驗尹錫悅智慧！「具體2方案」出爐　計畫新蓋官邸

澤倫斯基、普丁可能碰面！烏總統顧問曝時間點　但有1條件

「我喜歡這樣賺」！網紅辣媽賣原味絲襪養3子　年收近200萬隆乳吸粉

烏克蘭親俄勢力：俄羅斯在頓巴斯設立禁飛區

俄羅斯進攻停滯！英國防部「曝1關鍵」：軍隊確實出問題

公司視訊裁員800人　船長神反制！把船員「鎖在船上」

台銀開第一槍！下周一起調高存放利率　百萬存款年增2500元利息

林子偉加盟大都會與林多再續前緣　2010世界青棒就認識

果粉別下載「這App」！　駭客躲蘋果審查機制傳送惡意應用程式

陳美鳳逾10萬LV衣帽吸睛　搭愛馬仕經典包當精品通

杰尼龜嗆廖老大「不如學徒」　連千毅回轟：在台灣不知會被貓幾次

被7.4強震嚇壞！虎斑貓瞪大眼躲飼主身邊　「短促碎唸」不敢入睡

潮濕30分鐘就乾「雨天還可烘衣」　內行狂推浴室1神器：後悔沒早買

升息1碼「哪縣市」房價會暴漲？　內行點名2地：噴更大

獨／林韋翰震撼加盟中信特攻　大三元製造機轉戰T1職籃

雇主不給薪資單可重罰最高100萬　110年開罰近300件

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

國際熱門新聞

俄軍不想打了！狂找烏克蘭子彈「自射」送醫

48hrs控制烏克蘭失敗　俄傘兵部隊被慘滅

2惡犬瘋啃800下　女皮膚被扯掉毀容畫面曝光

北韓名媛迷韓流　300人看她遭「凌辱極刑」

普丁剩這3種打法！軍事專家：俄軍處危險境地

普丁開停戰條件　願與澤倫斯基面對面

澤倫斯基談珍珠港事件！日網風向變了

俄國淪「史詩級慘敗」！專家：普丁犯4大錯誤

俄退歐洲理事會　不再受法律約束

男向俄軍投降　妻兒面前被擊斃拖屍

女玻璃杯塞下體　4年變8cm巨大結石

中國正偷偷「對俄羅斯施壓」！CNN分析4大手段

俄母親嗆「還我兒子」　部隊只剩10人活著

烏老人成活標靶　俄軍殘忍「砲決」瞬間曝

更多熱門

相關新聞

學霸男友「超愛吸」　女大生受不了想放生

學霸男友「超愛吸」　女大生受不了想放生

有一名女網友上網抱怨，自己有個帥氣又是個學霸的男友，為人相當貼心，但有一項她很受不了的壞習慣，讓她不知道自己該不該放生這段戀情。原來男友有一項很愛「到處吸」的怪癖，還因為太愛到處吸，隨身都會帶一支頗具年份的「萬惡吸管」。原PO透露，男友愛用他的「萬惡吸管」，到處吸一些奇怪的東西，包含流心酥的內餡、秋刀魚，甚至連工作時，都要咬著吸管吸空氣，讓原PO覺得噁心，無法接受，多次因為這件事跟男友吵架，她無奈問廣大的網友，「是否該分手？」

她挖出妹男友「驚人黑歷史」：最近還勒死人

她挖出妹男友「驚人黑歷史」：最近還勒死人

王力宏律師超大咖「曾幫取16億贍養費」

王力宏律師超大咖「曾幫取16億贍養費」

高雄男「時薪2500」徵一日女友：個性要跩不禮貌

高雄男「時薪2500」徵一日女友：個性要跩不禮貌

男如廁忘關門　清潔阿姨淡定拖地：啥沒見過

男如廁忘關門　清潔阿姨淡定拖地：啥沒見過

關鍵字：

周刊王Lizzy Groombridge

讀者迴響

熱門新聞

逛好市多撿到待買清單　「絕美字跡」萬人喊讚

和義美「同天生日」免費拿2千元禮金

徐若瑄首現身認：王力宏有道歉　親吐心聲：再一次法院見！

即／酒店經紀開賓士休旅撞騎士　職軍休假慘死街頭

福原愛遭爆不倫情書…陸網友留言江宏傑：欠你一個道歉

國中妹肚子突暴痛…醫見「有東西在滾」驚呆！

台大準研究生拍80少女裸照　遭判104年刑期定讞

兵役變回1年　大學生會炸鍋嗎

網紅新片遭抓包「為業配說謊」！　好友愛莉莎莎也受騙

砸死女師的鐵片就是它！　業者：後軸前輔助鋼板座

雷／《華燈3》殺死蘇媽媽兇手終於揭曉！

新竹警蝦皮賣模型　3年營收800萬

「小Angelababy」紅翻天　開價7千日接10客

即／性侵擄殺長榮女大生　一審判死刑

北市賓士撞飛騎士慘死　肇事駕駛出面了

更多

最夯影音

更多
蜂王卡車裡...蜂群2mins集結！ 高雄路邊驚見機車「被吞噬」

蜂王卡車裡...蜂群2mins集結！ 高雄路邊驚見機車「被吞噬」
室內蹦極運動體驗飛躍健身　高強度360°翻轉狂燒熱量！

室內蹦極運動體驗飛躍健身　高強度360°翻轉狂燒熱量！

鬼鬼祕戀禾浩辰傳4年「無名指戴鑽戒」　脫口「我欠債2億」絕不借人家錢

鬼鬼祕戀禾浩辰傳4年「無名指戴鑽戒」　脫口「我欠債2億」絕不借人家錢

斑馬「亂入長頸鹿區」依偎磨蹭 動物園揭原因：已當3年室友！

斑馬「亂入長頸鹿區」依偎磨蹭 動物園揭原因：已當3年室友！

減肥又想吃？女出妙招解饞　「隔手套享用」網：吃了個寂寞

減肥又想吃？女出妙招解饞　「隔手套享用」網：吃了個寂寞

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面