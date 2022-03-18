路透：烏俄戰爭期間歐洲對「美國無人機、導彈」需求大增

▲美國標槍反坦克飛彈（Javelin）系統。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

根據《路透社》報導，隨著烏俄戰爭爆發，緊鄰的歐洲各國擔心戰線擴大，因此對美國軍武的需求量暴增，尤其是無人機、導彈和導彈防禦系統。美國五角大廈為此成立新團隊，專門處理歐洲各國的需求，而美國軍武商雷神和洛克希德馬丁的股票也隨之上漲。

先前有知情人士透露，德國正向美國洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）進行交易，預計採購35架F-35飛機和15架歐洲戰鬥機；波蘭也希望能向美國採購美軍MQ-9「收割者」無人機（MQ-9 Reaper）。

▲MQ-9死神（Reaper）無人機。（圖／U.S. Air Force）



報導指出，其他東歐國家也提出了類似需求，渴望購入烏克蘭成功對抗俄軍的武器，包含「刺針」防空導彈、標槍反坦克飛彈系統等。消息人士指出，由於美國軍武商向外國政府出售武器需要得到政府批准，因此五角大廈國防安全合作管理局（DSCA）每周都會召開歐洲危機管理小組（European Crisis Management Team）會議，審查與烏克蘭當前局勢有關的具體需求。

據了解，洛克希德馬丁公司與雷神技術公司（Raytheon Technologies）正合作生產標槍反坦克飛彈（Javelin）系統；雷神單獨負責「刺針」防空導彈（stinger missile）。自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，各類武器需求激增，這也使洛克希德馬丁股票上漲了8.3％，雷神則上漲了3.9％。

▲美國「刺針」防空導彈（Stinger missile）。（圖／達志影像／美聯社）



五角大廈高級官員表示，國防部正在尋找支持烏克蘭需求的方法，能夠迅速補充美國武器庫存，也能補充盟友和合作夥伴降耗盡的庫存，「目前正在和軍武商合作，以減輕供應鏈限制，加快生產時間。」

不過，歐洲對美國軍武的需求，也引發歐洲國防工業商的反彈，法國軍用航太製造商「達梭航太」（Dassault Aviation）就批評德國採購F-35的決定，並稱這可能會削弱雙方對合作計畫的支持，例如法國、德國和西班牙政府合作的未來空中戰鬥系統（FCAS ,Future Combat Air System）的計畫。