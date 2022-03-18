尹錫悅、文在寅會晤破局！因「韓銀總裁」人選鬧翻　恐影響南韓經濟

▲文在寅、尹錫悅原訂16日在青瓦台會晤，最後卻因數項議題而協商破局。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓第20屆總統當選人尹錫悅原定16日前往青瓦台，與南韓現任總統文在寅共進午餐，同時討論政府交接事宜、北韓（朝鮮）試射飛彈等議題，豈料最終雙方卻因韓國銀行總裁人選而鬧得不歡而散、甚至造成會談破局，恐怕影響南韓經濟。對此，文在寅今（18）日上午表示，青瓦台對於「文尹會」永遠敞開大門。

根據《韓聯社》，尹錫悅、文在寅原訂16日在青瓦台會晤，豈料因青瓦台政務首席李哲熙（이철희）、總統當選人秘書室長張濟元（장제원）之間的協商還未完成，而導致尹、文兩人的會晤被迫全面延期。

南韓政界人士認為，尹錫悅、文在寅的會晤之所以破局，很可能的原因在於兩人在交接前後的政策執行上存在著相當大的思想差異，包括韓國銀行總裁提名、監察委員人選、是否特赦前總統李明博等。

據悉，韓國銀行總裁為4年一任，依法是由「現任總統」提名，但如今任職8年的現任韓國銀行總裁李柱烈（이주열）將於本月31日卸任，而若是不希望韓國銀行總裁在接任時出現空窗期，則最快必須於本月初就得完成提名，並提交國會經過人事公聽會檢驗，走完相關程序需耗時1個月。

▲南韓青瓦台。（圖／達志影像）

不過，南韓總統大選於本月9日實施，新任總統將於5月10日正式就職。根據韓媒《朝鮮日報》，韓國銀行總裁影響政府的經濟政策深遠，因此大部份政界人士認為，倒數1個多月卸任的文在寅以「現任總統」職權提名韓國銀行總裁新任人選，恐怕是不太恰當，期盼文在寅指定相關人選前，能夠與尹錫悅協商。

報導指出，隨著俄羅斯、烏克蘭戰士未歇而導致物價飆漲，在南韓國內外經濟充滿許多不確定因素的情況下，若韓國銀行總裁現在出現「空窗期」，勢必影響南韓經濟、貨幣政策。

針對尹、文在會晤上協商破局，青瓦台發言人朴炅美表示，「青瓦台永遠敞開著大門」；而文在寅也表示，「我不認為必須（為了尹、文會晤）而需要達成什麼溝通。」

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