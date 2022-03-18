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北韓名媛迷韓流！偷看歐巴觸怒金正恩　300人看她遭「凌辱極刑」

▲▼馬歇各羅認為，將金與正視為下屆北韓領導人，是毫無根據的看法。（圖／路透社）

▲北韓最高領導人金正恩（左）與胞妹金與正（右）施行嚴格言論審查。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

北韓（朝鮮）嚴禁人民接觸南韓文化，然而，卻傳出北韓一名20多歲官二代名媛迷上南韓美食類綜藝節目，據稱她還透過關係走私影片，不料最終遭到揭發。由於這在金正恩政權統治下是相當嚴重的罪行，受過高等教育的年輕名媛就這樣在300多人面前被處以槍斃極刑，連身為官員的父親也被送入政治犯管理所。

▲▼傳北韓當局擬在先軍節前後，強制退伍士兵與農村會礦區婦女結婚。（圖／路透社）

▲北韓年輕男女被禁止接觸南韓文化。（圖／路透）

根據《每日北韓》日文版報導，北韓一名20多歲名媛出身顯赫，父親是平安南道保衛局（特務組織）的政治局長，從韓德銖平壤工業大學畢業後即進入食品工廠工作，最近則回到平安南道平城市的家鄉，不用工作也生活無虞。她和一名畢業於理工大學的電腦技術員交往，小倆口最愛的就是已於去年底停播的南韓熱門美食節目《白種元的胡同餐館》。

▲▼《白種元的胡同餐館》海報。（圖／翻攝自SBS）

▲南韓綜藝節目《白種元的胡同餐館》推廣韓式美食。（圖／翻攝自SBS）

報導稱，北韓因新冠疫情而鎖國，導致走私新上映的韓劇、電影等變得非常困難，但有消息指出，高級黨內幹部可以透過關係取得，這名20多歲名媛疑是透過「官爸爸」的門路走私影片，甚至和男友一起迷上「韓流」，偷渡中國製電腦，複製並散布韓流影音內容，經營韓流照相館。不過，這在最高領導人金正恩和胞妹金與正掌控的北韓社會中，是足以被處無期徒刑或死刑的重罪。

儘管父親是幹部官員，最終仍是紙包不住火，更抵擋不住上級究責。名媛與男友最終遭到逮捕，並在1月底於平城市的文化洞遭公開處死。當局從人民班（地方人民糾察隊）、安全部（警察）與檢察所找來300多人「觀刑」，坐在最前排的是協助名媛走私的幾名北韓特務，在兩人被凌遲槍斃後他們也遭逮捕，她的父親則從養尊處優的官員變成被送進管理所的政治犯，未來將在惡劣的生活環境中度過。

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