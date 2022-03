美國白宮宣布　拜習電話會談今晚9時登場

▲美國總統拜登(左)與中國國家主席習近平(右)。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

美國白宮表示,總統拜登將於美東18日上午9時(台灣18日晚間9時)與中國國家主席習近平舉行會談。這次的拜習會談是俄羅斯入侵烏克蘭以來,兩人首度針對烏俄戰爭交換意見。

依據白宮聲明,「這是美國及(中華人民共和國)保持溝通渠道暢通所持續努力的一部分,兩位領導人將討論如何管理兩國之間的競爭、俄羅斯對烏克蘭的戰爭以及其他共同關心的議題。」

衛報報導,拜登將警告習近平,假若支持俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)入侵烏克蘭,將須承擔責任並付出代價。

The @POTUS call with #China President Xi is scheduled for 09:00 EDT (13:00 UTC), according to the @WhiteHouse. pic.twitter.com/k03xJ3I5aX