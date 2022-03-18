美國白宮宣布　拜習電話會談今晚9時登場

▲美國總統拜登（左）與中國國家主席習近平（右）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國白宮表示，總統拜登將於美東18日上午9時（台灣18日晚間9時）與中國國家主席習近平舉行會談。這次的拜習會談是俄羅斯入侵烏克蘭以來，兩人首度針對烏俄戰爭交換意見。

依據白宮聲明，「這是美國及（中華人民共和國）保持溝通渠道暢通所持續努力的一部分，兩位領導人將討論如何管理兩國之間的競爭、俄羅斯對烏克蘭的戰爭以及其他共同關心的議題。」

衛報報導，拜登將警告習近平，假若支持俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）入侵烏克蘭，將須承擔責任並付出代價。

The @POTUS call with #China President Xi is scheduled for 09:00 EDT (13:00 UTC), according to the @WhiteHouse. pic.twitter.com/k03xJ3I5aX — Steve Herman (@W7VOA) March 18, 2022

►戰爭太久消耗俄國軍力！ 五角大廈：普丁恐動用核武

►俄近衛軍大將爆「外洩軍情」誤戰事 傳普丁氣炸！秒被逮回莫斯科

►俄母親強忍淚水開嗆「還我兒子！」 部隊遭殲滅只剩10人活著