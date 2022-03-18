莫德納向FDA申請「第4針」緊急授權　適用範圍比BNT更廣

▲莫德納藥廠已向FDA提出針對所有成年人的緊急批准申請。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國藥廠莫德納（Moderna）在當地17日宣布，藥廠已向美國食品及藥物管理局（FDA）提出申請，希望FDA緊急批准所有成年人接種該藥廠的第二劑新冠加強劑，比剛在15日向FDA申請緊急批准為65歲以上長者施打第二劑新冠加強劑的輝瑞（BNT）疫苗涵蓋範圍更廣。外媒認為，莫德納的申請將加劇美國即將在近期舉行的科學辯論。

據《紐約時報》報導，聯邦衛生官員指出，政府對莫德納和和輝瑞（BNT）疫苗去年秋季剛批准的加強劑效力下降一事深感擔憂，因此報導稱，儘管此前有跡象表明，監管機構可能會迅速回應輝瑞的申請，不過相關單位對莫德納的全面申請則態度未明。

莫德納則指出，藥廠是以莫德納疫苗最近在美國和以色列，對Omicron變種病毒的保護效果，作為依據向FDA提出緊急授權申請；而且由於莫德納的申請涵蓋了所有成年人，因此美國疾病管制與預防中心（CDC）可以自由決定如何才能更恰當地使用第二劑加強劑，包括那些年齡較長或具有醫療需求的高風險族群。

CDC數據顯示，在所有符合疫苗接種的美國成年人中，約有48%人接種了新冠加強劑，而65歲以上的長者則有逾三分之二人已施打加強劑。科學家們如今對於民眾是否仍有需要持續接種加強劑一事充滿分歧。疫苗專家霍特茲（Peter J. Hotez）表示，由於第一劑加強劑的效力很快就會減弱，因此「我強烈支持人們現在就接種第二劑加強劑」。

不過FDA前首席科學家古德曼（Jesse L. Goodman）卻表示，人們至今還不清楚疫苗效力對重症的保護效力是否有所減弱，以及效力減弱了多少，而且科學家也不清楚第二劑加強劑的保護力有多大、效力能維持多久，因此他認為再施打一劑加強劑不急於一時。

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